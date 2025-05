GCM recupera veículo furtado no Jardim Vila Galvão

Agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperaram na noite de quarta-feira (28), no Jardim Vila Galvão, um veículo VW Fox branco, ano 2018, que havia sido furtado minutos antes em frente ao Complexo Hospitalar Padre Bento.

De acordo com a corporação, a vítima já havia acionado o 190 da Polícia Militar quando visualizou a equipe efetuando o policiamento preventivo municipal. Os agentes da GCM conseguiram localizar o veículo abandonado na rua Mathias de Albuquerque e fizeram contato com a vítima. Em seguida, dirigiram-se à 2° CIA do 15° BPM, onde deram baixa na denúncia de furto e o veículo foi restituído ao proprietário.