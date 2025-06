ACE-Guarulhos inaugura posto de serviços da Jucesp em sua sede

Na última sexta-feira (06/06), a JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo) ganhou um novo espaço na sede da ACE-Guarulhos. O Posto da entidade traz mais praticidade e conveniência para quem deseja abrir, regularizar ou transformar sua empresa com o suporte da Junta Comercial, agora com uma estrutura mais moderna e acolhedora, oferecendo serviços de qualidade, agilidade e suporte completo aos associados e empresários da cidade.

A ACE-Guarulhos, que já operava há muito tempo com um “receptivo” da Junta Comercial, oficializou a parceria com a Jucesp e ampliou os serviços oferecidos em setembro de 2024. Agora, com uma nova sala, ampla e moderna, esse serviço ganha novo avanço.

Durante a inauguração, o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, falou sobre a união entre a ACE, empresários e profissionais da contabilidade, além da importância da entidade para a economia local. “Tudo aquilo que a Associação Comercial puder trazer de benefício para os empresários, assim faremos. A ACE-Guarulhos tem no seu DNA a busca por resolver as necessidades e as dores de quem gera emprego. Portanto, o contador e o empresário aqui em Guarulhos têm uma representação. Nós somos incansáveis no trabalho para que seja possível facilitar a vida de quem empreende. Geramos riqueza, emprego e movimentamos a economia de Guarulhos, de São Paulo e do Brasil”, afirmou.

Na sequência, a diretora de Relações Tributárias da ACE-Guarulhos, Silvana Araújo, reforçou os benefícios do novo Posto da Jucesp para a região. “Estamos beneficiando todos os empresários da cidade, trazendo comodidade e muito mais acesso às empresas contábeis que gerem toda a saúde das empresas. Sem os contadores, o Brasil para, as empresas não crescem e as coisas não saem do lugar. Então, trazer para cá o posto da Junta Comercial de forma legalizada e amparada, faz com que a gente fique cada vez mais seguro e acreditemos que estamos no caminho certo”, enfatizou.

O vice-presidente Jurídico da ACE-Guarulhos, Alonso Alvares, enalteceu a Jucesp e os profissionais. “Todos os profissionais sabem mais do que ninguém que a JUCESP é a manjedoura do empresário. Sem o formalismo necessário nunca seremos empresários, no rigor da legislação. Com a força e empenho dessa diretoria e do nosso presidente, temos um espaço para acomodar todos os ambientes de negócio”, disse.

O Posto de Serviços da Jucesp na ACE-Guarulhos realiza serviços como: receber, protocolar e devolver documentos; informar sobre a existência de nomes empresariais idênticos ou semelhantes; emitir ficha cadastral das empresas registradas; encaminhar aos Escritórios Regionais ou à Jucesp os documentos para análise singular e os requerimentos de certidão simplificada; encaminhar à Jucesp os documentos para análise colegiada e os requerimentos de fotocópia, certidão específica e Ficha de Breve Relato.

O novo espaço será coordenado por Adriana Fonseca. A gerente administrativo e financeiro Rita Semensin é a administradora do posto.