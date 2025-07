Espaços educacionais ainda têm vagas para o projeto De Férias nos CEUs

Ainda há vagas disponíveis para interessados em participar das turmas do projeto De Férias nos CEUs, que acontece entre os dias 14 e 18 de julho e traz uma série de atividades diferenciadas para a criançada. Neste ano, além dos CEUs e espaços educacionais da cidade, diversas escolas da rede municipal também contarão com programação especial de férias para os alunos matriculados nas unidades. O projeto é oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação.

Neste período, sempre das 13h às 17h, as crianças participarão de atividades recreativas e de lazer oferecidas no Cemear, no bairro Macedo, e nos 13 CEUs da cidade. Interessados em participar do projeto no Adamastor e nos parques Chico Mendes, na região do bairro dos Pimentas, e Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, não precisam realizar a inscrição.

Durante o período de férias escolares, as crianças contarão com brincadeiras, gincanas, oficinas, atividades recreativas e lúdicas e muita diversão. Os participantes ainda receberão refeições diárias e serão acompanhados por professores e monitores, garantindo a segurança e a alegria da criançada.

Procure o CEU, o espaço educacional ou o parque mais perto da sua casa e verifique a disponibilidade de vagas. Confira os endereços dos CEUs no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/.