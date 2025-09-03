Olimpíada Colegial Guarulhense recebe doações de alimentos para animais





Durante a realização da Olimpíada Colegial Guarulhense, a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, através da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, está arrecadando doações de ração para pets.

As doações serão recebidas até o próximo dia 13 (sábado), nos ginásios Fioravante Iervolino, João do Pulo e Ponte Grande. As rações arrecadadas têm como destino o Programa Banco de Ração para Animais, que atende pets abandonados assistidos pela subsecretaria, mais de vinte protetores cadastrados e também famílias em condições de vulnerabilidade que possuem animais de estimação.

Os protetores de animais cadastrados na Prefeitura, acolhem voluntariamente animais em situação de abandono, maus-tratos e vulnerabilidade e, em contrapartida, a Prefeitura oferece gratuitamente castração e cuidados veterinários.

Participe desta ação que une o Esporte a Solidariedade.

Serviço

Ginásio da Ponte Grande – Estádio Municipal Arnaldo José Celeste

Av. Domingos Fanganielo, 315/317

Ginásio Municipal Fioravante Iervolino

Rua Mauritânia, s/nº – Jd. Santa Francisca