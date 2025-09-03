Casa da Mulher Haroldo Veloso receberá palestra sobre saúde da mulher e autoestima na quinta-feira





A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres realizará a palestra Saúde da Mulher Saúde da Mulher e Autoestima: Cuidar do Corpo, Valorizar a Vida, nesta quinta-feira (4), às 10h, na Casa da Mulher Clara Maria Haroldo Veloso (rua Agostinho dos Santos, 2), no Conjunto Habitacional Haroldo Veloso.

O tema será abordado pelo advogado e professor de educação física, Rômulo Rosendo, que é palestrante voluntário. Ele irá discorrer sobre a importância da atividade física na prevenção de doenças cardiovasculares e na promoção do bem-estar, entre outros tópicos.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.