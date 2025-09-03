Guarulhos se prepara para disputar Jogos Adaptados à Terceira Idade em Barueri





As equipes da terceira idade se preparam para mais uma competição esportiva. Do dia 10 ao dia 19 de setembro, os atletas guarulhenses estarão no 17º Jogos Intermunicipais Adaptados à Terceira Idade de Barueri (Jiatiba). O evento será sediado no Parque da Maturidade “José Dias da Silva” localizado na rua Indianápolis, 123 – Parque Santa Luzia.

Guarulhos contará com uma delegação de 154 pessoas e participará nas seguintes modalidades: Atletismo, Buraco, Coreografia, Dança de Salão, Dominó, Mata-Mata (Bilhar), Natação, Tênis de Mesa, Tranca e Voleibol Adaptado.

Resultados recentes

Em agosto, a delegação guarulhense participou do Jatijan (Jogos Adaptados Terceira Idade de Jandira), em sua 17ª edição. A cidade de Guarulhos garantiu 15 medalhas e ficou em quinto lugar na classificação geral. Foram 4 medalhas de ouro, oito de prata e três de bronze, contando com 74 atletas.

No atletismo, a cidade ficou com ouro na classificação geral, além das conquistas individuais. Na categoria A, Luis Alberto Alves Soares garantiu prata e Maria Geralda Lima ganhou bronze. Na categoria B, Elenice Satokosato Miyazaki conquistou bronze, Maria Helena Albuquerque ficou com um ouro e Sergio de Assis garantiu uma prata e um ouro.

Na categoria C, Brasillina de Oliveira conquistou bronze, Elso Lino Pontes foi bronze e Sandra Catarina Fonseca levou uma prata. Na categoria D, Maria de Fatima Silva ficou com o ouro e Maria do Socorro da Silva com a prata. Na categoria E, Maria Teresinha Marques Vieira garantiu um ouro e uma prata. E na categoria F, Luiza Pires da Silva ficou com uma prata e um ouro, e Sebastião Mashadi Maehata com duas medalhas de prata.

No buraco masculino, a dupla Antonio Cavalcante de Souza e Nelson de Almeida foram campeões. Já o feminino, com Maria Jose da Silva Martir e Sigueto Taguti Atari, foi vice-campeão. Já o Voleibol Adaptado 50+ Feminino garantiu prata na série Ouro. Já o +70 Feminino foi ouro na série Prata. O +75 Feminino ficou com a prata na série Ouro.