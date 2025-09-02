Prefeitura abre inscrições para oficinas gratuitas de geladinho gourmet





Estão abertas as inscrições para mulheres interessadas em participar das oficinas gratuitas de geladinho gourmet que serão realizadas nas Casas da Mulher Clara Maria Pimentas (CEU Pimentas, à estrada do Caminho Velho, 351), Haroldo Veloso (rua Agostinho dos Santos, 2, Conjunto Haroldo Veloso) e Recreio São Jorge (rua das Margaridas, s/nº). Elas devem ser feitas pelo telefone (11) 2472-1213.

O geladinho gourmet é uma variação mais elaborada do geladinho tradicional, o sacolé. Pode ser feito com uso de leite em pó e cremes, frutas e outros produtos para ter uma textura mais cremosa e evitar a formação de cristais de gelo. Ele se diferencia do geladinho por ter sabor mais requintado e apresentação mais atraente.

A oficina será realizada nesta sexta-feira (5) na unidade Pimentas, no dia 12 na unidade Haroldo Veloso, e no dia 26, no Recreio São Jorge. Todas ocorrerão a partir das 14h.

As atividades são promovidas pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, com objetivo de oferecer opção para a geração de renda, independência financeira, elevação da autoestima feminina e estímulo ao empreendedorismo.