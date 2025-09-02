Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025 celebra autoestima e elegância dos idosos em Guarulhos





O Adamastor Centro recebeu no último sábado (30) a 20ª edição do Concurso Miss e Mister Melhor Idade de Guarulhos, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social por meio dos Centros de Convivência do Idoso (CCI). O evento reuniu cerca de 650 pessoas em uma tarde marcada por emoção, beleza, elegância e valorização da pessoa idosa.

Neste ano, 27 mulheres e 9 homens participaram do concurso, desfilando em trajes de gala e sendo avaliados por uma comissão de jurados nos quesitos elegância, postura e simpatia. A votação ocorreu de forma eletrônica, garantindo agilidade e transparência no resultado.

Os vencedores foram:

Miss Melhor Idade 2025

1º lugar: Sonia Maria Gonçalves

2º lugar: Zélia Rodoschi

3º lugar: Maria José Basso Santos

Mister Melhor Idade 2025

1º lugar: Antônio Porfirio dos Santos

2º lugar: Sergio de Assis

3º lugar: Júlio Cesar Lufti Nader

O concurso também premiou as categorias Miss e Mister Simpatia e Miss e Mister Elegância, reforçando o reconhecimento de diferentes qualidades dos participantes.

A programação contou com apresentações artísticas do projeto Movimento 60+ Ativação e a presença de miss e misteres eleitos em edições anteriores, que abrilhantaram ainda mais a celebração.

Com duas décadas de realização, o Miss e Mister Melhor Idade já se consolidou como um dos mais tradicionais eventos da cidade voltados à terceira idade, reafirmando que envelhecer é um privilégio e que a beleza não tem idade.