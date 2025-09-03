Prefeitura promove operação de limpeza nos bairros Jardim Maria Dirce, Jardim City e Vila Rio





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta quarta-feira (3) uma operação de limpeza e remoção de resíduos nos bairros Jardim Maria Dirce, Jardim City e Vila Rio. As ações foram supervisionadas pelas Regionais Cumbica e Vila Galvão/Cabuçu.

No Jardim Maria Dirce, a operação atendeu as ruas Parapinanga, Teolândia, João Alves da Silva, Treze de Julho, Floresta Azul, Morretes, Ribeira do Pombal e Muritiba.

Na Vila Rio, a limpeza foi realizada na avenida Benjamin Harris Hunnicutt. Já no Jardim City, com o apoio de uma retroescavadeira hidráulica, a equipe removeu o descarte irregular na rua Prefeito Rinaldo Poli.

Nas vias atendidas foram encontrados materiais como restos de móveis, colchões, entulho de construção e restos de vegetação. Todo o material recolhido foi armazenado pelas regionais em locais apropriados.

Com suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que trazem benefícios diretos à população.