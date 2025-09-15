Prefeitura remove descarte irregular em trecho da avenida Salgado Filho





Um trecho conhecido como ponto de descarte irregular na avenida Salgado Filho, na região da Vila Rio de Janeiro, voltou a ser limpo pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), nesta segunda-feira (15). A ação foi supervisionada pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

A calçada estava tomada por resíduos como caixas de papelão, isopor, colchões, lixo doméstico, entre outros. Para realizar a limpeza, a equipe utilizou uma retroescavadeira, além de um caminhão para recolher e transportar os materiais.

A população também pode colaborar com a manutenção da limpeza da cidade denunciando o descarte irregular de resíduos pelo telefone 2475-4999.

Varrição e limpeza

A Regional Vila Galvão/Cabuçu promoveu ainda a limpeza do piscinão localizado na avenida Francisco Conde, mais conhecida como Vinte Metros, bem como do Lago dos Patos e do entorno do Teatro Nelson Rodrigues.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.