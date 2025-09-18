Prefeitura entrega 18 novos pontos de iluminação em LED no Cidade Aracília





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), entregou na quarta-feira (17), 18 novos pontos de iluminação na rua Landri Sales, no Cidade Aracília. A instalação das lâmpadas de LED nos 800 metros de via foi realizada pelo Departamento de Iluminação Pública (DIP) e integra o programa Cidade Iluminada, que proporcionou 565 novos pontos somente neste ano no município.

Além dos novos pontos, foi executada a substituição de lâmpadas de outros 13 pelo DIP. A nova iluminação é comprovadamente mais eficiente e mais econômica.

O prefeito Lucas Sanches esteve no local para conferir o resultado dessa implantação e acompanhou o procedimento de ligação das novas luminárias. Com isso, os moradores do bairro ganharam mais segurança com a iluminação da via, sendo esse um dos principais objetivos.

Cidade Iluminada

A administração municipal entregou ao longo de 2025 um total de 565 novos pontos de iluminação, sendo 375 em vias da Cidade Satélite; 95 na estrada Albino Martello; 77 na estrada Guarulhos Nazaré, e 18 na rua Landri Sales.

O programa Cidade Iluminada conta com um Centro de Controle Operacional (CCO) instalado na sede da SAR, na Vila Progresso. No local é feito o monitoramento de todo o parque de iluminação pública, permitindo identificar imediatamente quando uma lâmpada necessita de manutenção.

Os munícipes que desejarem solicitar reparos na iluminação pública devem acionar a central de atendimento, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo telefone 0800-580-2697.