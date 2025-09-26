Governo de SP entrega embarcação modernizada em Cananeia e reforça investimentos no sistema de travessias litorâneas





A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) entregou para operação nesta sexta-feira (26) o ferry-boat FB-Cananéia, que passou por ampla modernização. A vistoria de liberação foi conduzida pelo subsecretário de Logística e Transportes da Pasta, Denis Gerage Amorim. O serviço beneficia diariamente cerca de 665 usuários, totalizando aproximadamente 240 mil pessoas ao ano, reforçando a segurança e o conforto no transporte entre Cananéia e o continente.

Com investimento de R$ 2,9 milhões, a embarcação passou por um grande processo de aperfeiçoamento, que incluiu melhorias estruturais, hidráulicas e elétricas, além de serviços de caldeiraria, pintura e docagem. O FB, com capacidade para transportar até 9 veículos e 36 pedestres, agora oferece maior conforto e eficiência para pedestres, ciclistas e motoristas.

A Travessia Cananéia–Continente, que conecta a ilha de Cananéia ao continente em um percurso de cerca de 1 quilômetro, é estratégica para o transporte local e o turismo da região. Situada no extremo sul do litoral paulista, a cidade se destaca pela preservação da Mata Atlântica, pela biodiversidade marinha e por integrar o Vale do Ribeira, área tombada pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade. A região é reconhecida internacionalmente como um dos melhores roteiros ecológicos do mundo, reunindo quatro ecossistemas únicos: manguezais, dunas, restingas e Mata Atlântica.

Durante a vistoria, Gerage destacou o ritmo das entregas e o impacto positivo para os paulistas. “A atualização das embarcações é fundamental para garantir a continuidade de um serviço essencial à mobilidade e à logística do Estado. Desde o início das entregas, temos cumprido rigorosamente os cronogramas, priorizando segurança e qualidade. Além disso, já estamos atentos à Operação Verão: sabemos que a região recebe alta demanda turística no fim do ano, e ampliar a frota é um passo importante para atender a população e atrair visitantes”, afirmou o subsecretário.

Em quatro meses, o sistema de travessias de Cananéia recebeu três importantes investimentos. Em maio, a ligação entre Cananéia e a Ilha Comprida foi reforçada com a entrega da FB-12, totalmente modernizada, em obra que recebeu aporte de R$ 3,5 milhões. Em setembro, a travessia também ganhou a FB-Bacharel para reforçar o atendimento dos usuários.

Investimentos nas travessias litorâneas

Desde 2023, o Governo do Estado já destinou mais de R$ 200 milhões ao programa de modernização das travessias litorâneas, que combina renovação de embarcações e requalificação da infraestrutura dos terminais. Até agora, 21 embarcações foram reformadas e entregues nos litorais Norte, Centro e Sul, ampliando a capacidade do sistema e melhorando a experiência dos usuários.

No litoral Norte, foram entregues cinco balsas e uma lancha (R$ 46,8 milhões). Além da estação de São Sebastião, os dois flutuantes foram reformados e foi elaborado o projeto de dragagem de Ilhabela (R$ 15,3 milhões).

Já no litoral Centro, o sistema — um dos maiores do mundo em volume de veículos — foi reforçado com a entrega de 11 embarcações em Santos-Guarujá e Santos-Vicente de Carvalho, no valor de R$ 75,2 milhões. Os terminais Praça da República e Vicente de Carvalho também receberam obras estruturais e de acessibilidade, somando mais de R$ 23,1 milhões em investimentos.

Por fim, no litoral Sul, foram reformadas quatro embarcações – Lancha Caneu, FB-05, FB-12 e FB-Cananéia –, em um investimento total de R$ 17,7 milhões. Também foi construído um novo flutuante em Ariri, com custo de R$ 4,2 milhões.

Atualmente, duas novas reformas estão em execução, LS-04 (Santos/Vicente de Carvalho) e FB-20 (São Sebastião/Ilhabela), com entregas previstas para 2026. Também estão em andamento as obras de aprimoramento da Estação de Cananeia e do Muro de São Sebastião, e foram recentemente homologadas as obras de dragagem do atracadouro de Ilhabela.

Gestão de tráfego e balança

Além das reformas físicas e da renovação da frota, o programa inclui iniciativas tecnológicas para otimizar a operação do sistema. Entre elas, a instalação de uma balança para pesagem de caminhões na travessia São Sebastião/Ilhabela, garantindo o controle da carga transportada, e a implantação de um serviço de apoio à gestão do tráfego, voltado à organização das filas de embarque e desembarque em rotas de alto fluxo. Juntas, essas ações representam investimentos superiores a R$ 800 mil mensais.

Parceria Público-Privada moderniza travessias

Em mais um passo rumo à modernização completa do sistema, o Governo de São Paulo publicou, em 13 de junho, o edital da Concorrência Internacional nº 05/2025, referente à concessão patrocinada das travessias litorâneas. A iniciativa, autorizada por lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas em abril, prevê investimentos privados da ordem de R$ 2 bilhões. O projeto contempla 14 rotas estratégicas, incluindo Santos/Guarujá, São Sebastião/Ilhabela e conexões no Vale do Ribeira, Litoral Norte, Região Metropolitana e Reservatório de Paraibuna. A proposta prevê a renovação da frota com embarcações elétricas, melhorias nos terminais e adoção de novas tecnologias, garantindo um serviço mais sustentável, eficiente e seguro. A entrega dos envelopes está marcada para 13 de novembro de 2025.

Serviços aos usuários

O sistema de travessias litorâneas de São Paulo abrange oito trajetos: São Sebastião/Ilhabela (Litoral Norte), Santos/Vicente de Carvalho, Santos/Guarujá e Bertioga/Guarujá (Litoral Central), além de Cananéia/Ilha Comprida, Iguape/Jureia, Cananéia/Continente e Cananéia/Ariri (Litoral Sul). Para mais informações, os usuários podem consultar os painéis de mensagem nos acessos aos bolsões ou ligar para o telefone 0800 77 33 711.