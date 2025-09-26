Guarulhos Cidadania promove ação social com mais de 900 atendimentos no ACM Uirapuru





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, com o apoio do CRAS Cumbica, realizou mais uma edição do programa Guarulhos Cidadania, desta vez no ACM Uirapuru, das 9h às 15h, no sábado, dia 20.

A iniciativa levou serviços gratuitos de cidadania, saúde, beleza, assistência jurídica e social para a população da região, totalizando 901 atendimentos ao longo do dia.

Entre os serviços mais procurados estiveram Cadastro Único (168 atendimentos), enfermagem (aferição de pressão e glicemia com 66 atendimentos, educação física (62 atendimentos), medicina veterinária (56 atendimentos) e exame de vista (55 atendimentos).

A ação também ofereceu corte de cabelo, esmaltação e depilação, orientação sobre direitos, carteira do idoso, defensoria pública, fisioterapia, psicologia, vagas de emprego, orientação nutricional, saúde bucal, entre outros serviços que reforçam a importância da aproximação entre poder público e comunidade.

O programa Guarulhos Cidadania tem como objetivo descentralizar os serviços públicos, levando acolhimento e qualidade de vida aos bairros. Além dos atendimentos, o evento promoveu integração social e proporcionou à população o acesso facilitado a políticas públicas essenciais.