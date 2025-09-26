Prefeitura divulga programação de atividades gratuitas nas Casas da Mulher na próxima terça





A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres divulgou a programação de atividades gratuitas que acontecerão na terça-feira (30), nas Casas da Mulher Clara Maria Vila Galvão e Haroldo Veloso, que incluem curso de informática básica e palestra sobre empreendedorismo. Interessadas em participar das atividades podem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.

Confira as atividades previstas

30/9 (3ª feira)

8h – Curso de Informática – turma da manhã – Casa da Mulher Vila Galvão

13h – Curso de Informática – turma da tarde – Casa da Mulher Vila Galvão

13h – Palestra sobre empreendedorismo – Casa da Mulher Haroldo Veloso

Os eventos da pasta visam ao acolhimento, inclusão digital, bem-estar, geração de renda, autonomia feminina, promoção da igualdade de gênero e elevação da autoestima.

Os endereços das Casas da Mulher Clara Maria podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria .

A Subsecretaria integra a Secretaria de Direitos Humanos.