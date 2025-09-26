Unidade móvel do Procon atenderá a população no CEU Pimentas na terça-feira





A van do projeto Procon nos Bairros estará na próxima terça-feira (30) no CEU Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351) para atender os moradores do bairro e imediações das 10h às 16h. O veículo da Coordenadoria de Defesa e Proteção do Consumidor proporciona toda semana a um bairro diferente do município os mesmos serviços executados nas agências fixas do Procon Guarulhos.

Na unidade itinerante a população poderá obter esclarecimentos e informações, abrir reclamações e solicitar o desbloqueio da Nota Fiscal Paulista. Agentes do órgão irão também orientar e verificar eventuais reclamações da população sobre estabelecimentos que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (lei federal 8.078/1990).

Atendimentos

Os atendimentos presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 29, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312

O Procon Guarulhos atende também pelo Disque-Denúncia 151.