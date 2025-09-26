Prefeitura inicia desassoreamento do córrego Taboão





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta sexta-feira (26) o desassoreamento do córrego Taboão, localizado na avenida Joaquina de Jesus, em resposta a diversos pedidos da população. O serviço está sendo supervisionado pela Regional Taboão.

Uma retroescavadeira hidráulica faz a retirada dos resíduos e detritos acumulados no leito do córrego. A expectativa é que o trabalho aumente a capacidade de armazenamento e vazão das águas, prevenindo alagamentos na região.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos reforça ainda o compromisso de realizar o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.