Prefeitura leva oficina sobre tecnologia e Inteligência Artificial à escola estadual





Na quinta-feira (25) a Prefeitura de Guarulhos participou do Projeto Juventude na Escola na E.E. Sebastião Walter Fusco, no Jardim Cumbica, com a oficina “O Mundo é Tecnológico! Ferramentas Tecnológicas e Sistemas Computacionais”. A equipe da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) destacou para a juventude a importância de olhar para o futuro do emprego e de se qualificar profissionalmente em áreas consolidadas ou promissoras da tecnologia como robótica, programação e inteligência artificial.

Além de apresentar a história do computador, as possibilidades de cursos gratuitos na área de tecnologia, conceitos, fundamentos e características de algumas linguagens de programação como Python e Javascript, também foram apresentadas ferramentas de Inteligência Artificial aos estudantes, atualizando-os sobre as mais recentes ferramentas disponíveis para uso auxiliar em suas pesquisas escolares.

A atividade foi concluída com uma atividade lúdica feita com uso do aplicativo online e gratuito “Kahoot”, popular para o desenvolvimento de atividades do tipo Quiz (perguntas e respostas) que, além de divertir os participantes, testou os conhecimentos apreendidos na oficina.