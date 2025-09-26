Linha 19-Celeste vai ligar São Paulo a Guarulhos em 35 minutos





A futura Linha 19-Celeste do Metrô de São Paulo vai conectar o centro da capital paulista ao município de Guarulhos em cerca de 35 minutos. Com 17,6 km de extensão e 15 estações, o projeto promete transformar a mobilidade na região, atendendo a uma demanda estimada de 630 mil passageiros por dia.

Segundo o gerente de Projetos do Metrô de São Paulo, Carlos Paixão, a obra é histórica: “É a primeira linha do Metrô de São Paulo que sai do município e chega a Guarulhos”, disse em participação no SP em 3, 2, 1, programa da Agência SP.

Principais estações e integração

A Linha 19 ligará o Vale do Anhangabaú até o Bosque Maia, em Guarulhos, passando por bairros estratégicos. Estações como São Bento e Anhangabaú farão integração direta com as Linhas 1-Azul e 3-Vermelha, enquanto o Pari fará conexão futura com as Linhas 11-Coral e 13-Jade da CPTM. Também está prevista a integração com a Linha 2-Verde na Estação Dutra.

“O projeto foi concebido para permitir integrações em área paga, dentro das próprias estações, como já ocorre em outros pontos do Metrô”, explicou Paixão.

Benefícios para a população

O trajeto deve reduzir em até uma hora por dia o tempo de deslocamento de quem vive em Guarulhos e trabalha no centro de São Paulo. “É uma linha pendular, com grande fluxo em direção ao centro pela manhã e no sentido oposto à tarde”, disse o gerente.

Além do impacto no tempo de viagem, a nova linha deve estimular o comércio e melhorar o acesso a regiões como Vila Maria, Itapegica e a área central de Guarulhos.

Operação moderna e segura

A Linha 19-Celeste será totalmente automatizada, com trens operando no sistema UTO (Unattended Train Operation). “Os trens sairão dos pátios de forma automática, sem necessidade de condutor. Isso garante intervalos mais regulares e previsíveis”, afirmou Paixão.

O sistema elétrico contará com múltiplos pontos de abastecimento, além de geradores e no-breaks individuais para cada estação, assegurando alto nível de confiabilidade. A expectativa é de um intervalo médio entre trens de 120 segundos nos horários de pico.

Investimento

O orçamento final da obra ainda é sigiloso, mas as propostas já abertas dão uma dimensão do investimento. O Lote 1 foi estimado em R$ 5 bilhões e o Lote 2 em cerca de R$ 7 bilhões. Já o Lote 3 foi de R$ 6,89 bilhões. Segundo Paixão, a soma dos lotes deve levar o custo total a algo próximo de R$ 20 bilhões.

O Metrô de São Paulo já abriu as propostas da licitação para contratar as obras civis da Linha 19-Celeste. Com a abertura dos envelopes, o Metrô vai analisar as propostas financeiras e técnicas para a definição dos vencedores.