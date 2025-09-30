Prefeitura leva projeto de acessibilidade e inclusão de pessoas atípicas a empresa na região de Cumbica









Um público de 150 funcionários da empresa Transporte Bertolini Ltda, localizada no bairro Cidade Jardim Cumbica, participou nesta segunda-feira (29) do projeto Inclusão sem Barreiras, promovido pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão. A ação da Prefeitura de Guarulhos aborda práticas do dia a dia que devem ser adotadas na promoção da inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD).

Através de vídeos, a equipe da subsecretaria apresentou frases e termos capacitistas, que carregam discriminação ou preconceito contra a pessoa com deficiência e devem ser abolidos; orientações para o acolhimento de PCDs; serviços oferecidos pela pasta, entre outros assuntos.

A inclusão precisa estar presente também dentro das empresas, de acordo com a subsecretária Mayara Maia. O objetivo dessa atividade é orientar e sensibilizar os colaboradores, mostrar a eles que acessibilidade e respeito não são apenas direitos das pessoas com deficiência, mas também um ganho para todo o ambiente de trabalho.

O projeto Inclusão sem Barreiras é voltado a empresas e a instituições de ensino. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2422-7376 e 2414-3685.