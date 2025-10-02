Governo de SP amplia serviços para a população idosa; saiba mais sobre as ações no estado









O Governo de São Paulo tem avançado com suas iniciativas em favor da pessoa idosa, reafirmando o compromisso com a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Entre os principais instrumentos dessa política estão o Conselho Estadual do Idoso (CEI-SP), responsável por articular e fortalecer ações em todo o território paulista, e o Programa São Paulo Amigo do Idoso (SPAI), que fomenta e amplia a rede de serviços voltados a esse público.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística) apontam que a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% em 2012 para 15,1% em 2022, atingindo 17,22% em 2024 – o equivalente a cerca de 8,1 milhões de paulistas. Mais de 1 milhão (17,47%) vivem sozinhas e, para 56,4%, a principal fonte de renda é a aposentadoria ou pensão. Além disso, o levantamento aponta que quase 2 milhões de idosos estão no Cadastro Único (CadÚnico), representando 14,6% dos cadastrados.

Diante desse cenário, o investimento do Estado voltado a essa população se torna ainda mais estratégico. A participação do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, nas políticas públicas voltadas a pessoas idosas tem sido consistente.

O cofinanciamento do Governo de São Paulo, por meio do FEAS, foi de R$ 61 milhões para ações destinadas a atender a população idosa entre 2023 e 2025, mais que o dobro em relação aos R$ 29,9 milhões repassados ao Estado pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

“Tratar do envelhecimento populacional, dimensionando esse crescimento no estado de São Paulo, mostra-se como um grande desafio, uma vez que o número de pessoas idosas nos municípios paulistas corresponde ao total populacional de 18 estados brasileiros. Isso demonstra como se faz necessário tratar das responsabilidades compartilhadas entre as esferas de governo e a sociedade”, ressalta a secretária de Desenvolvimento Social do Estado, Andrezza Rosalém.

Conselho Estadual do Idoso

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o CEI-SP tem se consolidado como agente fundamental na efetivação da Política Estadual do Idoso. Entre as iniciativas recentes, destaca-se a disponibilização de cerca de R$ 30 milhões em editais de chamamento público, destinados a projetos sociais voltados a esse público, ampliando o alcance e a qualidade dos serviços oferecidos em diversos municípios.

O Conselho também apoiou a criação de 132 novos Fundos Municipais da Pessoa Idosa e estimulou a instalação de Conselhos Municipais em todo o território. Além disso, promoveu reuniões descentralizadas e orientou conferências municipais, culminando, em 2025, na XVI Conferência Estadual da Pessoa Idosa, que contou com representantes de 323 municípios.

São Paulo Amigo do Idoso (SPAI)

Atualmente, a rede de atenção do Estado conta com 120 Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) e 70 Centros Dia da Pessoa Idosa (CDI), financiados pelo SPAI e espalhados por todas as regiões. O programa ainda incentiva os municípios a fortalecerem suas ações por meio do Selo Paulista da Longevidade, que já certificou 300 cidades em diferentes modalidades.

Além disso, a cobertura estadual inclui os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e serviços específicos para o acompanhamento da população idosa, inclusive em domicílio.

“Com essas iniciativas, a SEDS tem atuado com compromisso, zelo e atenção às demandas das pessoas idosas paulistas, alinhada e comprometida com a qualidade de vida das múltiplas e diversificadas velhices”, conclui Andrezza Rosalém.