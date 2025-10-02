Governo de SP promove programação especial para o Dia das Crianças









O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, preparou uma programação especial para celebrar o Mês das Crianças. Museus, teatros e Fábricas de Cultura entram na festa com atividades gratuitas que espalham diversão, arte e aprendizado pela capital, interior e litoral.



“Preparamos uma programação divertida e cheia de surpresas para celebrar o Mês das Crianças. São atrações para todos os gostos e para todas as idades, que acontecem na capital, no interior e no litoral, incluindo oficinas, espetáculos, atividades lúdicas e experiências que vão encantar a garotada e toda a família”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.



Na capital, o Museu do Futebol abre o campo da imaginação com o Futebolices – Dia das Crianças, no dia 11, das 10h às 17h. Oficinas, jogos de “futebol de rua” e estações temáticas homenageiam ídolos como Marta, Pelé e Zico. Além disso, as crianças podem se pintar com as cores do time do coração, brincar no pebolim e até levar medalhas e álbuns como lembrança dessa experiência. No mesmo clima festivo, o Theatro São Pedro apresenta, nos dias 11 e 12, às 11h, o espetáculo Contos de Dinizia: Nossas histórias, nossas canções, que convida o público a redescobrir a história do Brasil por meio de músicas e poemas que atravessam gerações.



A programação segue na Casa Mário de Andrade, que recebe no dia 4, das 14h às 15h30, a oficina Brincando com Fantoches. A proposta é unir leitura de poemas à confecção de personagens, em uma atividade lúdica que termina com pequenas encenações feitas pelas próprias crianças. Já o Museu Catavento garante ciência e diversão nos dias 11 e 12, em diversos horários, com oficinas para produzir tintas a partir de verduras, criar bolhas de sabão gigantes e explorar experiências químicas que envolvem luz, calor e som. E para fechar o mês em grande estilo, no dia 31 o espaço promove o Uma Noite no Museu Catavento – Especial Halloween, com atividades noturnas, ambientação temática e espetáculos de arrepiar, das 18h às 23h.



As Fábricas de Cultura também entram no clima. Enquanto as unidades da Brasilândia e Vila Nova Cachoeirinha oferecem pipoca, algodão doce e pinturas faciais, o Capão Redondo leva a festa para a rua com jogos gigantes, e o Jaçanã recebe a peça infantil Erê Ayê. Já o Museu das Culturas Indígenas prepara uma experiência única para o dia 12: pela manhã e à tarde, acontece o MCI: Brincadeiras Indígenas, em que os Mestres dos Saberes conduzem atividades de aprendizado e diversão. Ainda no mesmo dia, o público participa da vivência na Roda de Toré, conduzida pelo Cacique Yradzú (Kariri-Xocó) e sua esposa Yarubuyê, em uma imersão cultural e espiritual nas tradições indígenas do Nordeste brasileiro.



No interior, o destaque é o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, que organizou uma programação especial entre os dias 7 e 12, sempre das 10h às 16h. Durante toda a semana, o circuito É Gostoso Ser Criança no Museu Casa de Portinari: BrinCandinho convida o público para uma maratona de brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais da infância de Candido Portinari. No dia 11, a diversão ganha um toque criativo com a Oficina de Slime, e, no dia 12, a festa continua com a Recreação Cultural com Tio Pita, trazendo dinâmicas e atividades lúdicas na esplanada do museu.



Já no litoral, o Museu do Café, em Santos, convida famílias para a experiência Uma Noite no Museu, no dia 12, das 17h30 às 20h, com música, teatro circense e oficinas lúdicas. Ainda por lá, a programação segue com a Oficina Postal da Memória no mesmo dia, a atividade Entre Grãos e Brincadeiras no dia 18 e o encontro Café, Colo e Cor no dia 19, unindo diversão e cultura em torno da história do café.



E a programação não para por aí. O CULTSP na Estrada leva atividades para outras cidades do estado. Em Mairinque, no dia 12, das 14h às 17h, o destaque é a contação Iná e a flor mágica – uma aventura brincante, além de espetáculos circenses. Já em Mirassol, no dia 25, das 13h às 17h30, a atração fica por conta da instalação interativa A Pequena Princesa, acompanhada de contações e apresentações circenses.



Quem quiser aproveitar ao máximo o Mês das Crianças pode ficar de olho em todas essas atividades preparadas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. É diversão, cultura e aprendizado garantidos para toda a família!

Serviço – Programação do Mês das Crianças

Teatros

Theatro São Pedro

· Contos de Dinizia: Nossas histórias, nossas canções

Nossas histórias, nossas canções: reencontrando a história através da canção brasileira. Um espetáculo que celebra a música e a memória, convidando o público jovem a redescobrir a história do Brasil por meio de suas canções. No programa: “Três Episódios de Animais”, de José Antônio De Almeida Prado (1943–2010); “Sinimbú” e “Sabiá”, de Hekel Tavares ((1896–1969) e Joracy Camargo (1898-1973); Bachianas brasileiras Nº 5, de Heitor Villa-Lobos (1887–1959), e “Dança (Martelo)”, de Heitor Villa-Lobos e Manuel Bandeira (1886–1968); “Den-Báu”, de Mozart Camargo Guarnieri (1907–1993); “Assum Preto”, de Luiz Gonzaga (1912–1989) e Humberto Teixeira (1915–1979); “Passarim”, de Antônio Carlos Jobim (1927–1994); “Azulão”, de Jayme Valle Ovalle (1894–1955) e Manuel Bandeira (1886–1968); “Uirapuru”, de Waldemar Henrique (1905–1995).

Data: 11 e 12 de outubro

Horário: 11h

Local: Theatro São Pedro (R. Barra Funda, 171 – São Paulo/SP)

Ingressos: custam de R$ 36 (meia-entrada) a R$ 72 (inteira), pelo site

Ensaio geral aberto: 10 de outubro, sexta-feira, às 11h, gratuito

Classificação indicativa: Livre

Osesp | Sala São Paulo

· Festival da Criança

Oito concertos da Osesp, com regência de Zoe Zeniodi, tocando obras clássicas que despertam a imaginação das crianças e de suas famílias, de autoria de Guerra-Peixe, Poulenc, Saint-Saëns e Tchaikovsky, e com a participação de bailarinos da São Paulo Companhia de Dança (quatro concertos) e da atriz Rosi Campos como narradora (quatro concertos).

Data: 11 e 12 de outubro

Horário: Às 10h30, 11h30, 16h30 e 17h30

Local: Osesp | Sala São Paulo (Sala São Paulo e Estação Motiva Cultural – Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo)

Ingressos: custam de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60 (inteira), pelo site

Classificação indicativa: Livre

Museus

MIS – Museu da Imagem e do Som

· Cine Kids – Hotel Transilvânia + Oficina Lanterna Monstro

Em clima de Halloween, o MIS exibe o longa “Hotel Transilvânia” (2012), seguido de uma oficina lúdica na qual crianças criam suas próprias múmias-lanterna. Uma experiência que une cinema, imaginação e criatividade.

Data: 5 de outubro

Horário: 14h

Local: MIS – Auditório LABMIS e Foyer LABMIS (Av. Europa, 158 – Jd. Europa, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Museu Catavento

· Oficina Tintas Naturais

Produção de tintas com legumes, verduras e temperos, estimulando os sentidos e a criatividade.

Datas: 11 e 12 de outubro

Horários: 10h, 11h30, 14h e 15h30

Ingressos: custam de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60 (inteira), pelo site

Local: Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo

· Oficina Bolha de Sabão Gigante

Brincadeira interativa com bolhas de sabão em grande escala.

Datas: 11 e 12 de outubro

Horários: 11h e 13h

Ingressos: custam de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60 (inteira), pelo site

Local: Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo

· Espetáculo Química em Show

Demonstrações científicas divertidas com luz, som, calor e experiências surpreendentes.

Datas: 11 e 12 de outubro

Horários: 13h30 e 15h

Ingressos: custam de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60 (inteira), pelo site

Local: Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo

· Uma Noite no Museu Catavento – Especial Halloween

Exploração noturna do museu em clima temático, com espetáculos criativos, atividades interativas e ambientação inspirada no Halloween.

Data: 31 de outubro

Horário: 18h às 23h

Local: Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo

Ingressos: custam de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60 (inteira), pelo site

Classificação indicativa: Livre

Museu da Imigração

· Viradinha Cultural – Contação de História “A menina que gostava de chapéu”

Narrativa lúdica e poética que aborda diversidade, respeito e aceitação.

Data: 4 de outubro

Horário: 16h

Local: R. Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo

Ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre, crianças acompanhadas pelos responsáveis

· Círio – Patrimônio da Amazônia

Celebração com música, dança, feira de expositores e programação infantil, trazendo um pouco do “Natal dos paraenses” para São Paulo.

Data: 12 de outubro

Horário: 10h às 18h

Local: R. Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo

Ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre, crianças acompanhadas pelos responsáveis

· Visita Temática – Infância e Migração

Percurso histórico sobre a experiência das crianças migrantes acolhidas na Hospedaria de Imigrantes.

Data: 12 de outubro

Horário: 11h

Local: R. Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo

Ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: A partir de 12 anos, jovens e adultos



· Colecionando Coleções

Formação que debate a representação da migração na fotografia contemporânea.

Data: 18 de outubro

Horário: 11h

Local: R. Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo

Ingressos: custam de R$ 8 (meia-entrada) a R$ 16 (inteira), pelo site

Classificação indicativa: A partir de 12 anos, jovens e adultos

· Festival Itálica – Programação Infantil

Espaço dedicado às crianças com contação de histórias, caça ao tesouro, jogos e brincadeiras musicais inspiradas na cultura italiana.

Data: 26 de outubro

Horário: 10h às 18h

Local: R. Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo

Ingressos: custam de R$ 8 (meia-entrada) a R$ 16 (inteira), pelo site

Classificação indicativa: Livre, crianças acompanhadas pelos responsáveis

Museu das Culturas Indígenas

· MCI: Brincadeiras Indígenas

No Dia da Família no Museu, Mestres de Saberes do MCI recebem crianças e responsáveis para uma vivência de jogos tradicionais e culturais, como arco e flecha, zarabatana, peteca e cabo de guerra. A programação também inclui o cantinho da literatura indígena e a visita às exposições do museu, em uma experiência lúdica e educativa sobre os povos originários.

Data: 12 de outubro

Horário: 10h às 12h e 14h às 16h

Local: Museu das Culturas Indígenas (R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

· Dia das Crianças no MCI: Toré, o “Som Sagrado”

Conduzida pelo Cacique Yradzú (Kariri-Xocó) e sua esposa Yarubuyê, a vivência em uma Roda de Toré convida o público a participar de um ritual indígena que combina canto, dança circular e música com “maracas” confeccionadas na oficina da manhã. Símbolo de identidade, espiritualidade e conexão com a natureza, o Toré traduz em arte a cosmovisão dos povos do Nordeste brasileiro.

Data: 12 de outubro

Horário: 14h

Local: R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Museu do Futebol

· Futebolices – Dia das Crianças no Museu do Futebol

O Museu do Futebol preparou uma festa especial para celebrar o Dia das Crianças com esporte, arte e muita diversão! A programação reúne oficinas criativas, jogos no estilo “futebol de rua” e estações temáticas que homenageiam grandes craques da bola, como Marta, Garrincha, Pelé, Formiga, Zico, Sócrates, Ronaldinho Gaúcho, Rivelino e Cristiane. As crianças poderão brincar, aprender e colecionar cartinhas com a história de cada ídolo, participar da Copinha Museu do Futebol, colorir o rosto, jogar pebolim, se refrescar nas estações de hidratação e ainda levar para casa álbuns e medalhas como lembrança.

Data: 11 de outubro

Horário: 10h às 17h

Local: Museu do Futebol (Praça Charles Miller, s/n, Estádio do Pacaembu, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

· Oficina – Memórias da Terra: Escultura em Argila com Babi Lopes

Uma vivência criativa para crianças e seus responsáveis transformarem lembranças, histórias ou experiências marcantes em esculturas únicas de argila. A atividade estimula o diálogo entre gerações, fortalece vínculos afetivos e desenvolve habilidades manuais e sensoriais.

Data: 11 de outubro

Horário: 10h30 às 12h

Local: Museu Afro Brasil Emanoel Araújo (Parque do Ibirapuera, Portão 10, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Museu das Favelas

· Viradinha Cultural – Festival de Filmes de Ciência

Em 2025, acontece uma nova edição do Festival de Filmes de Ciências – Science Film Festival SFF Brasil. O tema é Empregos Verdes. O Festival promove a educação científica, facilitando a conscientização sobre as questões científicas, tecnológicas e ambientais contemporâneas.

Data: 5 de outubro

Horário: 15h

Local: Museu das Favelas (Largo Páteo do Colégio, 148, Centro, SP)

Ingressos: Entrada gratuita |Os ingressos podem ser retirados antecipadamente ou na recepção do Museu, sujeito a disponibilidade no dia.

Classificação indicativa: Livre

· Festinha de Favela – Euforie-se

Encontro cultural que celebra a consciência e os direitos das pessoas surdas, em parceria com a Euforie-se.

Data: 10 de outubro

Horário: 10h às 17h

Local: Museu das Favelas (Largo Páteo do Colégio, 148, Centro, SP)

Ingressos: Entrada gratuita | Os ingressos podem ser retirados antecipadamente ou na recepção do Museu, sujeito a disponibilidade no dia.

Classificação indicativa: Livre

· Festinha de Favela – Brincadeiras de Rua

Dia especial com jogos e atividades de rua que resgatam tradições populares das favelas, como pular corda, pega-pega, esconde e gira.

Data: 12 de outubro

Horário: 11h às 17h

Local: Museu das Favelas (Largo Páteo do Colégio, 148, Centro, SP)

Ingressos: Entrada gratuita | Os ingressos podem ser retirados antecipadamente ou na recepção do Museu, sujeito a disponibilidade no dia.

Classificação indicativa: Livre

Museu da Língua Portuguesa

· Festival Dia das Crianças 2025

O Museu da Língua Portuguesa, em parceria com a Pinacoteca de São Paulo (Pina Contemporânea), promove um dia inteiro de atividades gratuitas para toda a família. Cortejos musicais, oficinas, visitas mediadas e brincadeiras vão tomar conta da Praça da Luz, do Parque Jardim da Luz e dos ateliês da Pina. A programação começa às 10h com visita mediada pela exposição principal do Museu da Língua Portuguesa e segue com atividades como o Cortejo do Sambalhaço, oficinas de escrita, a Estação Imaginação, caça ao tesouro, experiências artísticas e o Cortejo Animado da Pia Fraus. Ao longo de todo o dia, haverá também brincadeiras tradicionais como amarelinha, pescaria e bambolês.

Data: 11 de outubro

Horário: 10h às 17h

Local: Museu da Língua Portuguesa (Praça da Luz, s/nº, Luz, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



Museu Casa de Portinari

· É Gostoso Ser Criança no Museu Casa de Portinari: BrinCandinho

Um circuito repleto de jogos e brincadeiras espera os pequenos no Museu Casa de Portinari. A proposta reúne atividades como amarelinha, queimada, bambolê, telefone sem fio, dama, futebol de botão e bolhas de sabão. Também estarão disponíveis brinquedos tradicionais da infância de Candido Portinari, como pula-corda, pião, pipa, diabolô, bilboquê e peteca, além de espaços para leitura, desenho livre e jogo da velha.

Data: 7 a 12 de outubro

Horário: 10h às 16h

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski/SP)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Oficina de Criação com Slime

Colorida, divertida e cheia de texturas, a oficina de slime convida as crianças a explorarem criatividade, coordenação motora e experimentação sensorial. A atividade acontece na esplanada do museu, estimulando a convivência e aproximando os pequenos do espaço cultural de forma lúdica.

Data: 11 de outubro

Horário: 10h às 16h

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski/SP)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Recreação Cultural com Tio Pita

Na esplanada do museu – o mesmo espaço onde Candinho brincava com os amigos –, o artista Tio Pita conduz dinâmicas e brincadeiras cheias de imaginação e alegria. Uma atividade que une diversão, aprendizado e memória cultural, aproximando as crianças do universo de Portinari

Data: 12 de outubro

Horário: 10h às 16h

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski/SP)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

· Domingo Musical: Coral Vozes da SEA

No Dia das Crianças, o museu recebe o Coral Vozes da SEA, formado por 60 alunos da rede municipal, entre 7 e 14 anos. Mais que uma apresentação musical, a atividade estimula disciplina, autoconfiança e trabalho em equipe, valorizando o desenvolvimento integral por meio da arte.

Data: 12 de outubro

Horário: 11h

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Encontro com Artes: Oficina Circense

A magia do circo chega ao museu em uma oficina interativa que traz malabarismo, equilibrismo e brinquedos feitos de materiais recicláveis. Uma experiência divertida que resgata brincadeiras tradicionais e cria memórias inesquecíveis para toda a família.

Data: 14 de outubro

Horário: 14h às 16h

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Espetáculo: As Peripécias do Mímico Andarilho

Com humor e criatividade, o mímico Carlos Javkin apresenta uma divertida paródia do palhaço popular, que busca conquistar o público com coragem e energia em um jogo cênico interativo.

Data: 21 de outubro

Horário: 15h

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Encontro com Artes: Clubinho Gráfico

Um laboratório de criação gráfica em que as crianças exploram técnicas e formatos diversos para transformar sentimentos e ideias em desenhos. As produções podem se tornar bottons, ímãs, chaveiros, postais, adesivos ou zines. Uma experiência de arte coletiva, autonomia e imaginação.

Data: 22 de outubro

Horário: 15h às 17h

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



Museu Índia Vanuíre

· Família no Museu: Bingo Cultural da Infância

Uma atividade educativa e interativa que convida famílias a explorarem o acervo por meio de um bingo especial. Com cartelas ilustradas e adesivos, crianças e adultos percorrem a exposição em busca de objetos ligados à infância nas culturas indígenas e em outras tradições históricas.

Data: Todos os sábados e domingos de outubro

Horário: 10h às 17h

Local: Museu Índia Vanuíre (Rua Coroados, 521 – Centro, Tupã/SP)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Contação de Histórias Indígenas com Gerson Damaceno

O contador do povo Krenak compartilha narrativas tradicionais que ressaltam a relação com a natureza, o respeito aos animais e o valor da coletividade. Um momento de imaginação e sabedoria ancestral para toda a família.

Data: 8 de outubro

Horário: 9h às 10h e 14h às 15h

Local: Museu Índia Vanuíre (Rua Coroados, 521 – Centro, Tupã/SP)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Oficina de Canto e Confecção de Artesanato Indígena

Crianças aprendem canções tradicionais indígenas e produzem artesanato com sementes, vivenciando saberes e valores que unem espiritualidade, arte e coletividade.

Data: 10 de outubro

Horário: 9h às 10h e 14h às 15h

Local: Museu Índia Vanuíre (Rua Coroados, 521 – Centro, Tupã/SP)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Museu do Café

· Oficina Postal da Memória

Inspirada pelas exposições e pelas lembranças dos participantes, a oficina convida crianças e familiares a criarem cartões postais personalizados, explorando a criatividade em artes lúdicas.

Data: 12 de outubro

Horário: 14h

Local: Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 – Santos/SP)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Uma Noite no Museu

Uma experiência mágica no Mês das Crianças! O Museu do Café recebe o público com teatro circense, músicas infantis autorais e personagens especiais que conduzem uma visita temática pelas exposições. A atividade inclui ainda oficina de minibarista e um lanche no Centro de Preparação de Café (CPC).

Data: 12 de outubro

Horário: 17h30 e 20h

Local: Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 – Santos/SP)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Oficina “Entre grãos e brincadeiras”

Parte do Programa Sejam Bem-vindos, a oficina apresenta os materiais educativos do Museu por meio de jogos e dinâmicas, promovendo aprendizado de forma lúdica e participativa.

Data: 18 de outubro

Horário: 14h

Local: Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 – Santos/SP)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

· Oficina “Café, Colo e Cor”

Voltada a bebês de 0 a 2 anos e seus responsáveis, a oficina promove experimentação sensorial com tintas naturais feitas de café, urucum e beterraba em pó. O espaço será preparado para estimular a criatividade e respeitar o ritmo dos pequenos em um ambiente acolhedor.

Data: 19 de outubro

Horário: 15h

Local: Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 – Santos/SP)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Casa Guilherme de Almeida

· Livre brincar: histórias e jogos no jardim

A Casa Guilherme de Almeida convida crianças e seus cuidadores a aproveitarem momentos de convivência e diversão ao ar livre. No quintal do museu, em meio à natureza, o público poderá experimentar brinquedos e jogos antigos ou tradicionais, como pião, peteca, corda de pular, fantoches e jogo da memória, além de criar e compartilhar histórias. Uma atividade que resgata memórias afetivas e inspira novas formas de imaginar e brincar em família.

Data: 4 de outubro

Horário: 14h às 15h30

Local: Casa Guilherme de Almeida (R. Macapá, 187 – Sumaré, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Casa Mário de Andrade

· Brincando com Fantoches

Nesta oficina lúdica e criativa, crianças e responsáveis mergulham no universo das estórias de Mário de Andrade. A atividade começa com a leitura de um poema do autor e, em seguida, os participantes criam fantoches no palito inspirados em seus personagens. Para concluir, todos são convidados a encenar pequenas peças, dando vida às narrativas de forma divertida e colaborativa.

Data: 4 de outubro

Horário: 14h às 15h30

Local: Casa Mário de Andrade (Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Casa das Rosas

· Oficina – Réplicas de Fósseis

Uma viagem ao passado espera as crianças na Casa das Rosas. Nesta oficina divertida, os pequenos paleontólogos vão descobrir como os fósseis se formam e por que são tão importantes para a história da Terra. Utilizando materiais simples, cada participante poderá criar fósseis artificiais, explorando formas, texturas e imaginação. A atividade apresenta conceitos básicos de paleontologia e preservação da vida no passado de forma leve e acessível.

Data: 4 de outubro

Horário: 14h às 15h30

Local: Casa das Rosas (Av. Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo)

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Fábricas de Cultura

· Fabricando Especial Mês das Crianças

As atividades incluem brinquedos Infláveis, pipoca e algodão doce, além de pintura facial. Ainda, recreação e jogos, assim como a presença da turma do Divertidamente.

Programação:

26/10, às 12h na Fábrica de Cultura Brasilândia (Av. General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia, São Paulo)

Classificação indicativa: Livre

· Cinema ao ar livre

Exibição de filme surpresa para crianças e famílias.

Programação:

10/10, das 19h às 21h, na Fábrica de Cultura Capão Redondo (Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim Sao Bento, São Paulo)

Classificação indicativa: Livre

· Festa de Dia das Crianças

As crianças poderão se divertir com pula-pulas, cama elástica, piscina de bolinhas, castelo inflável e pintura de rosto.

Programação:

18/10, das 12h às 18h, na Fábrica de Cultura Capão Redondo

Classificação indicativa: Livre

· Recorte PCD – Infância e Juventude

No mês de celebração do Dia das Crianças e do Dia da Pessoa com Deficiência, a atividade propõe um diálogo sensível e provocador sobre os atravessamentos que marcam as primeiras fases da vida de pessoas com deficiência. Com mediação de Manoella Back, participação de um jovem artista e uma professora com deficiência, a conversa aborda temas como infância, escola, família, representatividade, afetos, cultura e perspectivas de futuro. A ação é uma proposta do grupo Dissidência def (ex-Comédia Sentada) em parceria com a QUESTIONE! Editora e Produções Culturais, reforçando o compromisso de construir narrativas que ampliem a voz e a presença das pessoas com deficiência no campo artístico e social.

Programação:

24/10, das 14h30 às 16h, na Fábrica de Cultura Capão Redondo

Classificação indicativa: Livre

· Ocupa a Rua com Jogos Gigantes

No mês da infância, a atividade convida crianças e suas famílias a se divertirem na rua, em frente à entrada principal da Fábrica de Cultura, com jogos interativos, brincadeiras e tabuleiros gigantes. A proposta celebra o Dia das Crianças com muita diversão ao ar livre, promovendo o brincar, a convivência e o lazer em um espaço inclusivo e acolhedor para todos.

Programação:

25/10, das 10h às 16h, na Fábrica de Cultura Capão Redondo

Classificação indicativa: Livre

· Teatro Infantil Erê Aiyê

A peça infantil “Erê Aiyê” acompanha a jornada de um Erê, entidade espiritual das religiões afro-brasileiras, enquanto explora a cidade de São Paulo. Entre encontros com outras crianças e desafios urbanos, a história aborda o racismo, a intolerância religiosa e as desigualdades sociais, destacando o brincar como linguagem de conexão, resistência e aprendizado. A obra valoriza a inclusão, o respeito às diferenças e a diversidade da infância.

Programação:

03/10, às 11h, na Fábrica de Cultura Jaçanã (R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã, São Paulo)

Classificação indicativa: Livre

· Festa de Dia das Crianças

A atividade celebra o Dia das Crianças com atrações para toda a família, incluindo DJ, intervenções com bonecos, brinquedos infláveis e comidas gratuitas como pipoca, algodão doce e cachorro-quente. Um espaço pensado para promover diversão, brincadeiras e momentos inesquecíveis para crianças e familiares.

Programação:

04/10, às 10h, na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha (R. Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo)

Classificação indicativa: Livre



CULTSP na Estrada – Mirassol

· Instalação: A Pequena Princesa

Releitura de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, transformada em uma exposição interativa e itinerante. As páginas do livro ganham pinturas em alto relevo e tintas fluorescentes que podem ser tocadas, convidando o público a literalmente entrar na história e viver novas experiências sensoriais.

Data: 12 de outubro

Horário: 13h

Local: Av. Eliezer Magalhães, 3455 – Souza, Mirassol/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Palhaço Farofinha e suas brincadeiras

Com muita interação, malabarismo e números com bexigas, o Palhaço Farofinha diverte o público com humor leve e participativo, trazendo o clima de festa de aniversário para o espaço cultural.

Data: 12 de outubro

Horário: 13h30

Local: Av. Eliezer Magalhães, 3455 – Souza, Mirassol/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Contação de histórias: Entre Causos e Lendas

Neco e Tinoco, dois pescadores contadores de histórias, narram as aventuras de Mário, um menino que sonha em conhecer o mar. No caminho, ele encontra criaturas do folclore brasileiro, como o Boitatá, o Lobisomem e as sereias, em uma narrativa que mistura humor, fantasia e reflexões sobre preservação ambiental.

Data: 12 de outubro

Horário: 15h30

Local: Av. Eliezer Magalhães, 3455 – Souza, Mirassol/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Espetáculo: E o palhaço, o que é?

A Cia Palhaçaria apresenta um espetáculo divertido e sensível: após o show no picadeiro, um palhaço tenta não acordar o bebê que dorme no camarim. Entre atividades domésticas e números cômicos, o artista se revela ao público de forma poética e emocionante.

Data: 12 de outubro

Horário: 16h30

Local: Av. Eliezer Magalhães, 3455 – Souza, Mirassol/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



CULTSP na Estrada – Mairinque

· Contação de histórias: Iná e a flor mágica – uma aventura brincante

Iná decide partir em busca da flor mágica que sempre ouvia nos causos da avó. Em meio à floresta, enfrenta desafios e aventuras que despertam a imaginação de crianças e famílias.

Data: 12 de outubro

Horário: 14h

Local: Mairinque/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Espetáculo: Caos Clownfusão

Dois palhaços querem criar um espetáculo de circo com números de malabarismo, mágica e perna de pau, mas tudo se transforma em uma divertida confusão cheia de reviravoltas.

Data: 12 de outubro

Horário: 15h

Local: Mairinque/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

· Contação de história dançante: Ayo e as Formiguinhas

Narrativa afrocentrada que conta a história de Ayo, uma menina que valoriza identidade e pertencimento da infância negra, trazendo representatividade e encanto através da dança e da oralidade.

Data: 12 de outubro

Horário: 16h

Local: Mairinque/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre



· Contação: Mitologia dos Orixás

Mulheres Pretas Contam o Mundo apresentam histórias inspiradas no livro de Reginaldo Prandi, narrando a formação do mundo a partir da cosmovisão africana, em um espetáculo poético e musical que valoriza a ancestralidade.

Data: 12 de outubro

Horário: 17h

Local: Mairinque/SP

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre