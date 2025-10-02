Programa Música nas Escolas contribui para a aprendizagem de estudantes da rede municipal









Unindo prática de musicalização, conhecimento de instrumentos e acesso à cultura, estudantes do ensino fundamental da rede municipal têm sido impactados de forma positiva pelo programa Música nas Escolas. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos oferta aos alunos a possibilidade de contato com novas linguagens artísticas como um agente de transformação social da população.

No início o programa atendia somente os anos finais do Ensino Fundamental I (4º e 5º anos). Atualmente foi ampliado e alcança mais de 6,8 mil estudantes do 2º ao 5º ano e da Educação de Jovens Adultos (EJA), distribuídos em 102 turmas. As aulas são ministradas semanalmente pelos músicos da Orquestra Gru Sinfônica e contemplam atividades didáticas e extracurriculares, em parceria com os professores regentes.

Na EPG Virgilina Serra de Zoppi, no Parque Invernada, as aulas acontecem nos períodos vespertino e noturno pelos professores Leanderson dos Santos Ferreira e Felipe Augusto Galvani Suto, atendendo aproximadamente a 300 alunos. Segundo Ferreira, o ensino da música nas escolas é importante, pois estimula o desenvolvimento cognitivo das crianças. Estudos científicos indicam que crianças que recebem educação musical podem apresentar até 30% mais desenvolvimento em comparação com as que não a recebem. A música também promove a concentração, habilidade fundamental que pode ser afetada pelas dinâmicas sociais contemporâneas, como o uso crescente das redes sociais.

O professor destaca ainda que a combinação da percepção musical com a audição é um processo poderoso e benéfico, contribuindo para o desenvolvimento da sensibilidade infantil. Nas aulas, as crianças aprendem a tocar flautas e instrumentos de percussão, além de socializarem técnicas com os colegas que trazem seus próprios instrumentos.

Desde pequeno, a música faz parte da vida de Marcos Silva Alves, de 10 anos. Incentivado pelos pais que perceberam sua aptidão musical o garoto aprendeu a tocar violão antes de participar do programa e as aulas de música na escola o ajudaram a aprimorar seu talento.

Mais do que aprender a linguagem musical, o Música nas Escolas desempenha um papel essencial na formação integral dos alunos, aprimorando a capacidade de aprendizado, foco e disciplina. As crianças também participam de apresentações em diversos eventos e espaços educacionais da cidade, como na Semana da Pátria, mostras culturais, apresentações de final de ano, vivenciando momentos de valorização e protagonismo.

Durante as apresentações a participação dos pais é sempre especial. Pais e responsáveis demonstram entusiasmo, emoção e admiração ao ver o resultado do trabalho desenvolvido na escola. Para a coordenadora pedagógica da unidade, Márcia Pereira, as aulas de musicalização são bem recebidas por todos.

Formações pedagógicas

Fortalecendo o trabalho desenvolvido com os educandos, os músicos que atuam nas unidades escolares participam de formações mensais promovidas pelo Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP), alinhadas à proposta curricular da rede municipal. Nos encontros são compartilhados conhecimentos e práticas relevantes por profissionais especializados, favorecendo o amadurecimento pedagógico dos participantes a partir das vivências escolares, sempre com foco no atendimento aos alunos, integrando música e educação de forma eficaz.