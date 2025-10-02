Guarulhos Cidadania no Jardim Acácio terá mutirão de empregos com mais de 1.300 vagas









Neste sábado (4), a Prefeitura de Guarulhos realizará mais uma edição do Guarulhos Cidadania, iniciativa que reúne em um só espaço serviços de direitos, assistência e lazer. A ação acontecerá das 9h às 15h, na Escola EPG Jean Piaget (Rua Maria Luiza Périco, 137, Jardim Acácio).

Durante o evento, a população poderá acessar consultoria e serviços públicos, atendimento social e jurídico, além de realizar a atualização do CadÚnico e receber orientações sobre benefícios sociais. Também serão disponibilizadas inscrições em oportunidades de emprego, atendimento de saúde básica e atividades voltadas ao bem-estar e à beleza.

Um dos destaques desta edição será o mutirão de vagas de emprego, com mais de 1.300 oportunidades disponíveis, facilitando o acesso da população ao mercado de trabalho e promovendo inclusão socioeconômica.

A iniciativa conta com o apoio do CRAS Acácio, EDP, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Secretaria de Habitação, Defensoria Pública, ASBRAD, Sabesp, Fundo Social de Solidariedade, ENIAC e Zoonoses.

O evento é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Guarulhos.