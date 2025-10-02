Prefeitura promove o recolhimento de descarte irregular em cinco bairros de Guarulhos









Um sofá, entre outros descartes irregulares, foi removido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), nesta quinta-feira (2), em vias localizadas no Parque Continental, Picanço, Cumbica, Jardim Presidente Dutra e Jardim Maria Dirce.

Sob a supervisão da Regional Vila Galvão/Cabuçu, equipes realizaram a remoção de resíduos na rua Leoberto Leal, no Picanço; na avenida Vanderlei Pretini e nas ruas Ibipitanga e Rio do Pires, no Parque Continental.

Já a Regional Cumbica supervisionou os trabalhos executados nas ruas Ipacaetá, Itaparantim e Jandaira, praças Astorga e Grécia, avenida João Bassi, vielas Parnaíba e Pien, e avenida Belo Campo, no Jardim Presidente Dutra; além da viela Barra Ribeiro e das ruas Plínio J. Cunha, Segundo Tenente Aviador Ary Pereira de Lima, Mari, Pedra Lavada, Alexandra, Nova Guataporanga, Valdomiro Timante e São João da Boa Vista, em Cumbica e das ruas Itajuibe, Ubaitaba, Ibirita, Nelson Morgante, João Alves da Silva e viela Fartura, no Jardim Maria Dirce.

Além de móveis descartados, as calçadas estavam tomadas por madeiras, restos de vegetação, materiais de construção civil, pneus, entre outros objetos. Para realizar a limpeza, as equipes contaram com o apoio de uma retroescavadeira.

Somente no primeiro semestre de 2025, o município, por meio da Subsecretaria de Gestão de Resíduos, realizou 179 autuações por descarte irregular, que somaram mais de R$ 966 mil em penalidades aplicadas. A população pode colaborar com a manutenção da limpeza da cidade, denunciando práticas de descarte irregular pelo telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.