Castra Pet Móvel atende região do Bonsucesso na próxima semana









O Castra Pet Móvel, veículo da Prefeitura de Guarulhos operado pela Subsecretaria de Bem-estar Animal, equipado para realizar cirurgias de castração de cães e gatos com até 20 kg, atenderá a região do Bonsucesso durante a próxima semana. O ônibus permanecerá estacionado na sede do Departamento de Proteção Animal, na rua Santa Cruz do Descalvado, 420.

As inscrições serão realizadas de forma presencial na próxima segunda-feira (6), das 9h ao meio-dia. Para inscrever o pet, o tutor deve ser maior de 18 anos de idade, apresentar RG e comprovante de residência em Guarulhos. As cirurgias serão realizadas no local entre terça (7) e sexta-feira (10). Mais informações serão fornecidas aos tutores no momento da marcação.

A castração tanto em machos quanto em fêmeas é um procedimento rápido e seguro. Entre chegada e retirada do animal, leva-se cerca de três horas. Além de evitar a reprodução indesejadas, a esterilização de cães e gatos previne doenças, principalmente, no sistema reprodutor, como câncer de mama e de útero, piometra (infecção uterina), tumores testiculares e problemas de próstata.

Outros benefícios são a diminuição de comportamentos indesejados relacionados aos hormônios sexuais, como fugas, marcação de território e agressividade. Importante ressaltar que não há necessidade de a fêmea ter filhotes antes da castração. Pelo contrário, castrar antes do primeiro cio reduz o risco de câncer de mama.