GCM de Guarulhos protege mulher e prende agressor na Vila Rachid









Agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos protegeram uma mulher vítima de constrangimento e ameaças de um homem e prenderam o agressor na noite de quarta-feira (1º), na Vila Rachid. A vítima acionou a Central 153 após ser abordada e intimidada pelo criminoso em um ponto de ônibus.

Os agentes localizaram o homem nas proximidades, portando uma faca, e garantiram a segurança da vítima. Ele foi preso em flagrante por estupro, conforme o artigo 213 do Código Penal.