GCM prende quatro traficantes e apreende mais de 1,6 kg de drogas

Agentes do Canil e da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na noite de quarta-feira (1º) dois traficantes no Parque Residencial Bambi com 300 gramas de entorpecentes — 93 porções de cocaína e 53 de maconha. Também foram apreendidos dois celulares e um caderno de contabilidade do crime. Dois outros suspeitos, identificados como usuários, foram liberados.
No Jardim Ponte Alta, agentes da Ronda Ostensiva (Romu) prenderam um traficante com 600 gramas de drogas — 217 porções de cocaína e 134 de maconha. Ele tentou fugir atravessando um córrego, mas foi alcançado e preso.
No mesmo dia, agentes da Inspetoria Leste prenderam um traficante no Parque Alvorada com 750 gramas de drogas — 240 porções de cocaína e 130 de maconha. O flagrante foi registrado no 4º Distrito Policial.