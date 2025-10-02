Prefeitura promove evento de adoção de cães e gatos neste sábado









A Subsecretaria de Bem-Estar Animal promove neste sábado (4), das 13h às 16h, no Instituto Forte, evento de adoção de cães e gatos. Os animais são provenientes do abrigo da Prefeitura no Bonsucesso. Todos eles são castrados, vacinados, vermifugados e possuem microchip de identificação.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento de identificação recente com foto e comprovante de residência. Também é necessário responder a um questionário sobre as condições que serão oferecidas para garantir o bem-estar do animal. Para adotar um gatinho é recomendável levar caixa de transporte para evitar fugas.

Serviço

Evento de adoção de pets

Local: Instituto Forte: rua Joséfina, 215 – Vila Progresso

Horário: das 13h às 16h