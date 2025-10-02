Van Procon nos Bairros atenderá consumidores no Varejão Cecap neste sábado









Os moradores do Parque Cecap e imediações contarão neste sábado (4), das 9h às 13h, com o atendimento da unidade móvel do projeto Procon nos Bairros, que estará no Varejão (avenida Presidente Tancredo Neves, s/nº). O veículo da Coordenadoria de Defesa e Proteção do Consumidor leva toda semana a um bairro diferente do município os mesmos serviços executados nas agências do Procon Guarulhos.

No local os moradores poderão obter esclarecimentos e informações, abrir reclamações e solicitar o desbloqueio da Nota Fiscal Paulista. Agentes do órgão irão também orientar e verificar eventuais reclamações da população sobre estabelecimentos que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/1990).

Atendimento

O atendimento do Procon ocorre também, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 29, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312

O Procon Guarulhos atende também pelo Disque-Denúncia 151.