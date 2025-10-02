Prefeitura realiza manutenção de 181 semáforos nos últimos dois meses









A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), atualizou os dados sobre os semáforos que passaram por manutenção entre agosto e setembro deste ano. Ao todo, 181 equipamentos que estavam inoperantes devido ao furto de cabos voltaram a funcionar após a intensificação do trabalho das equipes do setor de trânsito.

A maior parte dos equipamentos recuperados está localizada nas avenidas Otávio Braga de Mesquita, Juscelino Kubitschek, Brigadeiro Faria Lima e Tiradentes.

Assim como em outras cidades do país, Guarulhos tem registrado crescimento nos furtos de cabos, já que o material possui fácil comercialização. Para combater a prática, o município tem recorrido à tecnologia, utilizando imagens das câmeras de monitoramento para identificar e prender os criminosos.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, João Araújo, o furto de cabos tem causado prejuízos ao erário municipal. Ele destaca que, além das câmeras de vigilância, a população pode colaborar denunciando casos pelo telefone 153 (GCM)”.

Locais das manutenções

· Avenida Armando Bei

· Alameda dos Lírios

· Avenida Presidente Tancredo Neves

· Avenida Guarulhos

· Avenida Júlio Prestes

· Avenida José Miguel Ackel

· Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco

· Avenida Manoel Isidoro Martins

· Avenida Natália Zarif

· Avenida Papa João Paulo I

· Avenida Santos Dumont

· Avenida João Veloso da Silva

· Avenida Silvestre Pires de Freitas

· Avenida Paschoal Thomeu

· Avenida Suplicy

· Avenida Salgado Filho

· Avenida Tiradentes

· Avenida Bom Clima

· Avenida Gilberto Dini

· Avenida Torres Tibagy

· Estrada Guarulhos Nazaré

· Avenida Monteiro Lobato

· Estrada do Elenco

· Estrada Aracajú

· Rua Jamil João Zarif

· Rua Holandesa

· Rua Juazeiro do Norte

· Rua Gopoúva

· Rua Cristóbal Cláudio Elilo

· Rua Odilon Monteiro

· Rua Cachoeira

· Rua Dom João Batista Gonzaga

· Rua Cavadas

· Rua Brasileira

· Rua Endres

· Rua Marinópolis

· Rua Itaquara

· Rua Araguatins

· Rua Kida