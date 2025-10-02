Prefeitura realiza manutenção de 181 semáforos nos últimos dois meses

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), atualizou os dados sobre os semáforos que passaram por manutenção entre agosto e setembro deste ano. Ao todo, 181 equipamentos que estavam inoperantes devido ao furto de cabos voltaram a funcionar após a intensificação do trabalho das equipes do setor de trânsito.
A maior parte dos equipamentos recuperados está localizada nas avenidas Otávio Braga de Mesquita, Juscelino Kubitschek, Brigadeiro Faria Lima e Tiradentes.
Assim como em outras cidades do país, Guarulhos tem registrado crescimento nos furtos de cabos, já que o material possui fácil comercialização. Para combater a prática, o município tem recorrido à tecnologia, utilizando imagens das câmeras de monitoramento para identificar e prender os criminosos.
Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, João Araújo, o furto de cabos tem causado prejuízos ao erário municipal. Ele destaca que, além das câmeras de vigilância, a população pode colaborar denunciando casos pelo telefone 153 (GCM)”.
Locais das manutenções
· Avenida Armando Bei
· Alameda dos Lírios
· Avenida Presidente Tancredo Neves
· Avenida Guarulhos
· Avenida Júlio Prestes
· Avenida José Miguel Ackel
· Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco
· Avenida Manoel Isidoro Martins
· Avenida Natália Zarif
· Avenida Papa João Paulo I
· Avenida Santos Dumont
· Avenida João Veloso da Silva
· Avenida Silvestre Pires de Freitas
· Avenida Paschoal Thomeu
· Avenida Suplicy
· Avenida Salgado Filho
· Avenida Tiradentes
· Avenida Bom Clima
· Avenida Gilberto Dini
· Avenida Torres Tibagy
· Estrada Guarulhos Nazaré
· Avenida Monteiro Lobato
· Estrada do Elenco
· Estrada Aracajú
· Rua Jamil João Zarif
· Rua Holandesa
· Rua Juazeiro do Norte
· Rua Gopoúva
· Rua Cristóbal Cláudio Elilo
· Rua Odilon Monteiro
· Rua Cachoeira
· Rua Dom João Batista Gonzaga
· Rua Cavadas
· Rua Brasileira
· Rua Endres
· Rua Marinópolis
· Rua Itaquara
· Rua Araguatins
· Rua Kida