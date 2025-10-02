Outubro Rosa tem início com campanha de Papanicolau no sábado, com todas as UBSs abertas









A campanha Outubro Rosa em Guarulhos começa neste sábado (4) com todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abertas, das 8h às 16h, para a coleta do exame de Papanicolau, sem necessidade de agendamento. A iniciativa integra a mobilização nacional voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, principais causas de morte por câncer entre mulheres no Brasil.

Segundo o Ministério da Saúde, para cada ano do triênio 2023-2025 são estimados 73.610 novos casos de câncer de mama no país, enquanto o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres. A detecção precoce, por meio de exames como a mamografia e o Papanicolau, é considerada fundamental para aumentar as chances de cura e reduzir a mortalidade.

Para ampliar o acesso a procedimentos de prevenção, Guarulhos conta com a Carreta da Saúde da Mulher, instalada na Praça Getúlio Vargas, que atende exclusivamente pacientes previamente agendadas pelas UBSs de referência. A iniciativa, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI) e a operadora Fibrion, disponibiliza mamografia bilateral, ultrassonografia mamária e ultrassonografia transvaginal, exames fundamentais para a detecção precoce de doenças.

Somado a esse reforço no acesso a exames, a Secretaria da Saúde preparou uma ampla programação ao longo do mês, com palestras, rodas de conversa, caminhadas, atividades físicas e grupos de apoio em UBSs e outros equipamentos de saúde. As atividades reforçam a importância do autocuidado e da atenção à saúde da mulher de forma mais ampla, seguindo os objetivos do Outubro Rosa.

Destaques da programação

8/10 (quarta-feira), às 14h: palestra sobre saúde da mulher, promovida pela UBS Vila Rio de Janeiro, no Sonda Supermercado (avenida Rosa Molina Pannocchia, 331, Vila Rio de Janeiro).

9/10 (quinta-feira), às 9h: palestra “Saúde da mulher: prevenção, cuidado e conscientização sobre câncer de mama e sífilis, no Cempics, localizado dentro do Parque Júlio Fracalanza (rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta).

15/10 (quarta-feira), às 9h: caminhada Outubro Rosa, organizada pela UBS Cummins (rua Plácido Ivo de Mello, 68, Cidade Jardim Cumbica); às 10h: palestra sobre saúde da mulher, promovida pela UBS Flor da Montanha, no CCI Santa Mena (avenida Salgado Filho, 1.732, Centro).

17/10 (sexta-feira), às 10h: orientação – Risco do tabagismo x saúde da mulher, na UBS Nova Bonsucesso (rua Tapiramuta, 237, Vila Nova Bonsucesso).

21/10 (terça-feira), às 7h: atividade física funcional com participantes vestidos de rosa distribuição de materiais informativos sobre prevenção do câncer de mama, na Academia da Saúde (rua Cabuçu, 223, Cabuçu).

23/10 (quinta-feira), às 7h30: atividade física e roda de conversa sobre prevenção e cuidados com a saúde da mulher, no estacionamento da UBS Piratininga (estrada Água Chata, 2.131, Água Chata).

24/10 (sexta-feira), às 9h: Grupo de mulheres, prevenção e promoção da saúde, atividade na quadra promovida pela UBS Recreio São Jorge (estrada David Corrêa, 1.766, Recreio São Jorge).

29/10 (quarta-feira), 13h30: Grupo Saúde da Mulher – Cuidar de si é um ato de amor, com foco na prevenção do câncer de mama e do colo do útero, promovido pela UBS Santos Dumont, na Igreja Sagrado Coração de Jesus (estrada do Saboó, 1.179, Parque Santos Dumont).

30/10 (quinta-feira), Dia D da campanha, quando as ações são intensificadas:

Às 7h: Caminhada Outubro Rosa, saída da UBS Aracília (rua Urucuí, 398, Cidade Aracília).

Às 7h30: aula de zumba pela prevenção, na UBS Piratininga (estrada Água Chata, 2.131, Água Chata).

Às 10h: palestra sobre câncer de mama, climatério e menopausa, além de dinâmica em grupo, na UBS Jardim Acácio (avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio); palestra sobre câncer de mama com grupo de dança, no CEO São João (rua Cruz do Espírito Santo, 37, Cidade Seródio); roda de conversa com ginecologista sobre câncer de mama e do colo do útero e menopausa, na UBS Allan Kardec (rua Ipecaetá, 51, Jardim Presidente Dutra).

31/10 (sexta-feira), às 14h: Cine Pipoca com o filme Entre Mulheres, para refletir sobre abuso, no CAPS III AD – Álcool e Drogas Arnaldo Bravo Brant (rua Joaquim Miranda, 298, Vila Augusta).

A programação completa está disponível em todas as UBSs da cidade, que permanecem à disposição para fornecer informações, esclarecer dúvidas e orientar a população. Para garantir que todas as pacientes tenham acesso aos serviços de prevenção, aquelas que seriam atendidas nas unidades em reforma, Morros e Cecap, serão atendidas, respectivamente, nas UBSs Jovaia, Primavera e no Terminal Rodoviário de Guarulhos, no Parque Cecap.