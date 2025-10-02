Casas da Mulher Recreio São Jorge e Haroldo Veloso realizam oficinas de alongamento de unha e de bijuteria









A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres abriu inscrições para oficinas gratuitas de alongamento de unha e de bijuteria que serão realizadas respectivamente nas unidades Recreio São Jorge e Haroldo Veloso da Casa da Mulher Clara Maria. As vagas são limitadas e interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.

A aula de alongamento de unha no Recreio São Jorge está prevista para acontecer nos próximos dias 13 e 20, às 13h. Já a de bijuteria para confecção de pulseiras e colares será no dia 22, às 14h.

A iniciativa da pasta, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, é oferecer alternativa para a geração de renda, caminho para o empreendedorismo, autonomia e o empoderamento da mulher.

Os endereços das Casas da Mulher Clara Maria podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria.