Programação semanal das Casas da Mulher inclui atividades sobre empreendedorismo e saúde da mulher









A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres divulgou a programação de atividades gratuitas nas Casas da Mulher Clara Maria, no período de 6 a 10 de outubro, que inclui oficinas de bolsas de crochê e de gesso, curso de informática e de empreendedorismo e uma ação de saúde relacionada ao Outubro Rosa, em parceria com a Secretaria da Saúde, com roda de conversa sobre a saúde da mulher e aferição de pressão arterial. Interessadas em participar das oficinas podem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.

As ações da pasta, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, buscam promover acolhimento, autonomia, autoestima feminina, inclusão digital, alternativa de geração de renda, empoderamento da mulher e conhecimento para o empreendedorismo.

Atividades

6/10 (segunda-feira)

14h – Oficina de bolsas de crochê – Casa da Mulher Bom Clima

7/10 (terça-feira)

8h – Curso de informática (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Vila Galvão

13h – Curso de informática (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Vila Galvão

13h – Curso de empreendedorismo (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Haroldo Veloso

14h – Oficina de gesso – Casa da Mulher Recreio São Jorge

8/10 (quarta-feira)

8h – Curso de informática (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Vila Galvão

13h – Curso de informática (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Vila Galvão

14h – Oficina de bolsas de crochê – Casa da Mulher Recreio São Jorge

9/10 (quinta-feira)

13h – Curso de empreendedorismo (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Haroldo Veloso

14h – Oficina de bolsas de crochê – Casa da Mulher Pimentas

10/10 (Sexta)

9h – Ação de Saúde Outubro Rosa com roda de conversa sobre saúde feminina, aferição de pressão arterial, entre outros.

Os endereços das Casas da Mulher Clara Maria podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria