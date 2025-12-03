Carro da Fórmula E invade pista do Aeroporto de Guarulhos







Um carro de corrida da Fórmula E chamou atenção ao aparecer na pista do Aeroporto de Guarulhos na manhã desta quarta-feira (3). Por volta das 10h26, câmeras registraram o veículo realizando “zerinhos” na pista 10R/28L, manobra que, apesar de inusitada, fazia parte de uma ação oficial da categoria com o piloto Felipe Drugovich para promover o eP de São Paulo.

A cena gerou surpresa entre passageiros, pilotos e espectadores. O movimento foi tão inesperado que um comandante chegou a questionar a torre de controle: “Torre, confirma, lá na pista um zero da direita… é um carro de corrida que está lá?”.

A ação promovia o eP de São Paulo, etapa brasileira da Fórmula E marcada para sábado (6), no Sambódromo do Anhembi. No comando do carro estava Felipe Drugovich, recém-anunciado como piloto titular da Andretti para a temporada 2025/26 da categoria elétrica.

Drugovich pilotou o novo carro Gen3 Evo, modelo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 1s86, exibindo parte de seu desempenho em plena pista do aeroporto mais movimentado do país, que em 2024 recebeu 43 milhões de passageiros. Esta foi a primeira vez que o local foi fechado para uma ação desse tipo.

“Estamos muito felizes em iniciar a temporada com uma ativação tão empolgante. Felipe Drugovich ajudou a reacender a paixão dos fãs brasileiros, e essa colaboração com o Aeroporto de Guarulhos é a forma perfeita de abrir o eP de São Paulo 2025”, afirmou Alberto Longo, cofundador e executivo da Fórmula E.

O brasileiro, que participou dos testes de pré-temporada em Valência, afirmou que ainda passa por uma intensa adaptação ao novo carro. Drugovich já havia substituído Nyck de Vries no eP de Berlim, em julho, e destacou que cada equipe possui sistemas e motorizações distintas, o que exige ajustes rápidos de pilotagem.