UNG está com vagas de estágio e emprego para campi Centro e Itaquaquecetuba







As oportunidades são para as áreas de educação, gestão, atendimento e suporte acadêmico

A Universidade Guarulhos (UNG) está com novas oportunidades de estágio e emprego para os campi Centro e Itaquaquecetuba. Elas são nas áreas de educação, gestão, atendimento e suporte acadêmico. Entre as vagas disponíveis estão: estagiário na área de Negócios (Administração e Recursos Humanos); atendente para a Central de Relacionamento ao Aluno (CRA) – exclusivo para PCD; coordenador de cursos de Saúde; e comercial.

Os interessados em começar 2026 com emprego novo devem realizar cadastro no site Peixe 30 (https://jobs.peixe30.com). A plataforma permite ao candidato gravar um vídeo de 30 segundos falando suas experiências e qualificações, uma forma objetiva de se destacar e chamar a atenção das empresas. A ferramenta também permite fazer network com outros profissionais e realizar testes para descobrir as habilidades profissionais em destaque.

Para completar a candidatura, é necessário enviar o currículo para [email protected]. Segundo a analista de Gente e Gestão da UNG, Fernanda Beltramin, as inscrições no site e no e-mail devem ser realizadas até 9 de dezembro. “No Peixe 30, além do candidato vender seu peixe para a vaga de interesse, ele terá acesso a informações sobre cada posição. Após avaliar e confirmar o interesse, basta concluir a inscrição enviando e-mail para nosso setor de Gente e Gestão e aguardar as novas etapas”, informa.