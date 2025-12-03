Polícia Civil impede assalto e prende trio armado em Guarulhos







A Polícia Civil de Guarulhos, através do 8º DP, impediu um assalto em andamento na madrugada de terça-feira (02) na sede da Transportadora Cast Logística Ltda., após equipes de investigação serem acionadas pelo representante da empresa. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que três homens armados mantinham funcionários sob grave ameaça. A ação tática resultou na rendição dos criminosos, que abandonaram as armas com numeração suprimida antes de serem presos. As vítimas foram libertadas sem ferimentos.



Segundo a polícia, o trio utilizava um caminhão roubado para carregar os produtos que seriam levados. As vítimas relataram a participação individual de cada suspeito, reforçando a autoria do crime. O dono do caminhão roubado foi ouvido e não reconheceu os presos como responsáveis pelo roubo do veículo, que foi devolvido após os trâmites legais. Os indiciados permaneceram em silêncio no interrogatório e afirmaram que só se manifestarão em juízo. Todos possuem longa ficha criminal, com passagens anteriores por crimes da mesma natureza.



Entre os detidos está Alexssandro de Oliveira, que era procurado pela Justiça com mandado expedido pela 4ª Vara Criminal de Guarulhos. Após analisar o caso, o delegado responsável, Ricardo Fleck Martins Junior, concluiu haver indícios suficientes para imputar ao grupo tentativa de roubo majorado, além de receptação, representando pela conversão das prisões em flagrante em preventivas. Os criminosos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Guarulhos.