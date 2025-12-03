Prefeitura de Guarulhos atende mais de 27 mil solicitações de zeladoria em 11 meses







A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), contabilizou 27.863 solicitações de zeladoria entre os meses de janeiro e novembro deste ano. As ações foram implementadas pelas oito regionais e pelos Departamentos de Manutenção Viária e Drenagem (DMVD) e de Iluminação Pública (DIP), que integram a pasta.

As solicitações de zeladoria chegam à SAR por vários meios. Os pedidos são registrados em uma plataforma da administração municipal, que faz a triagem das demandas e o encaminhamento para as oito regionais da SAR — Centro, Taboão, Cumbica, Cidade Satélite, Bonsucesso, Pimentas, Vila Galvão/Cabuçu e São João —, além do DMVD e do DIP.

Os destaques destes 11 meses de trabalho foram os atendimentos de varrição, roçagem e capina, limpeza e desobstrução de bocas de lobo, tapa-buracos, implantação e modernização da iluminação pública, entre outros.

Confira os serviços de zeladoria mais atendidos neste primeiro semestre:

Roçagem e Capina – 7.191

Remoção de Resíduos em Área Pública – 9.422

Varrição – 989

Conservação e Cascalhamento – 278

Limpeza de Boca de Lobo, GAP e Poços de Visita – 1.269

Lavagem de Via Pública – 60