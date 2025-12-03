Primeira Caminhada Inclusiva de Guarulhos mobiliza 200 pessoas no Bosque Maia







O Bosque Maia recebeu, no último domingo (30), a 1ª Caminhada Inclusiva de Guarulhos, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) com apoio da Prefeitura de Guarulhos. A iniciativa reuniu cerca de 200 pessoas com diversos tipos de deficiências (física, auditiva, visual, intelectual, sensorial e orgânica), além de familiares, instituições, representantes do poder público e membros da sociedade civil.

A atividade teve como objetivo promover a conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência, incentivar a participação social e fortalecer a construção de uma cidade mais acessível e inclusiva. Durante o percurso, os participantes ressaltaram a necessidade de ampliar políticas públicas que garantam igualdade de oportunidades, acessibilidade e respeito às diferenças.

A realização do evento contou com o patrocínio da Phibro, Grand Brasil – Hyundai, Japastel, Fonosim, Sindiquímicos de Guarulhos, Grupo Rister, Rodacenter e Grupo Master Cam Segurança.

O CMDPD também recebeu apoio do Instituto Fazendo a Diferença; das Secretarias de Esportes e Lazer, Saúde, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal (GCM); Drs. Prontosorriso, Vacinamóvel, do fotógrafo Israel Roberto e da intérprete da Central Libras da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, Lucimara Ribeiro.