Aeromovel de Guarulhos estreia com funcionários do aeroporto







Sem qualquer anúncio oficial, aviso prévio ou evento de inauguração, o Aeromovel do Aeroporto Internacional de Guarulhos iniciou nesta quarta-feira (3) sua operação assistida, marcada ainda por uso restrito a funcionários credenciados. O sistema, que finalmente promete conectar de forma eficiente a estação Aeroporto-Guarulhos da CPTM aos três terminais do maior aeroporto do país, começou a circular em fase de testes e com acompanhamento técnico constante.

O Aeromovel é uma tecnologia nacional desenvolvida pela empresa Aerom, semelhante ao modelo em operação no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, mas com versões mais modernas, especialmente no sistema de sinalização. A propulsão utiliza ar comprimido movimentado por motores elétricos estacionários, que empurram uma espécie de “vela” instalada sob o trem em um duto abaixo dos trilhos, produzindo o característico som de ventilação.

Responsável pelo sistema, a GRU Airport estruturou quatro estações: Aeroporto-Guarulhos (integração com a CPTM), Terminal 1, Terminal 2 e Terminal 3. O trajeto completo entre as paradas dura em média 6 minutos, com ciclo total de 15 minutos entre ida e volta, uma redução significativa em relação ao atual transporte por ônibus.

Nesta fase inicial, o serviço funciona em “operação assistida”, com supervisão de equipes técnicas e funcionamento parcial. Durante dezembro, somente funcionários do aeroporto, identificados por crachá, podem utilizar o transporte, sem cobrança de tarifa. A operação ocorre diariamente das 18h à meia-noite.

Cada um dos três trens passará por mais de 700 testes antes da liberação total. Por enquanto, apenas uma composição circula, resultando em intervalos de 15 minutos. Quando duas unidades estiverem ativas, o tempo será reduzido graças ao by-pass. A operação plena terá o mesmo horário da CPTM: das 4h à meia-noite.

O sistema conta com três trens de dois carros cada, com capacidade para até 200 passageiros. Há ar-condicionado, painéis informativos, avisos em três idiomas e espaço para cadeirantes. Como o trajeto é curto, cada carro possui apenas cinco assentos, quatro preferenciais e um para pessoas acima do peso.

Barras de apoio, câmeras de monitoramento e saídas de emergência nas extremidades complementam o conjunto de segurança.