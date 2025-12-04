Música do Silêncio ressalta importância da inclusão de pessoas com deficiência no universo musical

Na tarde de quarta-feira (3), a banda Música do Silêncio subiu ao palco levando o poder da música como linguagem universal de inclusão e conexão. Formado por alunos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, o grupo é composto por pessoas com deficiência visual, autismo e Síndrome de Down, e atraiu mais de 80 pessoas para apreciar um concerto pensado especialmente para a apresentação de final de ano.

Para o professor coordenador, Fábio Bonvenuto, a apresentação proporciou momentos de pura magia e a riqueza da performance foi amplificada pela diversidade instrumental. No palco estavam instrumentos de percussão, bateria, contrabaixo, teclados, violão, saxofone e trombone, formando uma base sonora complexa e envolvente.

Dessa reunião de sons e talentos, foi possível apreciar músicas como “All of Me”, de Ella Fitzgerald, até a energia do rock nacional com sucessos de Capital Inicial, Charlie Brown Jr. e Jota Quest.

Para o diretor do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, o maestro Marcelo Mendonça, a música é uma ferramenta transformadora na vida de todos que têm a oportunidade de vivenciá-la e, por isso, tem o poder tão grande de trabalhar a inclusão e o desenvolvimento pessoal.