Cata-Tralha atende Cidade Jardim Cumbica e mais seis bairros no final de semana







Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (6), pelas ruas do bairro Cidade Jardim Cumbica e no domingo (7), pelo Jardim das Nações, Conjunto Residencial Paes de Barros, Jardim São Manoel, Cidade Soimco, Vila das Castanhas e Vila Aeroporto.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado – 6 de dezembro

Cidade Jardim Cumbica

Rua Abaiara, viela Acaré, rua Agudos, viela Alto Alegre, viela Alvorada, viela Antonio Bertolazzo, rua Antônio Gomes de Souza, rua Araripi, viela Areia, viela Astro, viela Barra Ribeiro, rua Birigui, viela Bom Retiro do Sul, rua Brigadeiro Mário Perdigão, rua Buritama, rua Campo Bom, viela Campo Novo, rua Campos Sales, avenida Capitão Aviador Walter Ribeiro, rua Cariri-Açu, viela Cinco, rua Clementina Maria dos Santos, viela Curral, rua Dagmar, viela Dani, rua Estância Velha, viela Faria, rua Frederico, rua Glicério, rua Holandesa, rua Ibiraci, rua Jati, rua José Venâncio da Silva, avenida João Veloso da Silva, rua Juazeiro do Norte, rua Landulfo de Almeida Filho, rua Luisiânia, viela Luzia, praça Lydia Kitz Moreira, rua Manoel dos Santos Filho, rua Maria das Graças Lourenço, rua Marianópolis, rua Mauriti, rua Mazagão, rua Milagres, rua Milton D. Vasconcelos, av. Monteiro Lobato (do 4250 ao 6464)., Est. Guarulhos-Nazaré (do 02 ao 1.066), rua Nilópolis, rua Nova Guataporanga, rua Novo México, viela Novo Petrópolis, viela Oito, viela Onze de Junho, travessa Piacatu, rua Plácido Ivo de Mello, viela Pocinhos, rua Porteiras, rua Potengi, viela Quatro, rua Regiani, avenida Régis, viela Santo Ângelo, rua Sgt. da Aero. Ariovaldo T. B. das Neves, av. Sgt. da Aer. Damião Lins de Vasconcelos, rua Sgt. da Aeronáutica Flávio Diniz Ferreira, rua Sgt. da Aeronáutica Furtuna R. de Matos, rua Sgt. da Aeronáutica José Pereira Alves, rua Sgt. da Aeronáutica Plínio J. da Cunha, avenida Sgt. da Aeronáutica Teruo Asaeda, rua 2°-Tenente Naylor Correia de M. Mendes, rua 2°Tenente-Aviador Aly C. de Paula, rua 2°-Tenente-Aviador Ary Pereira de Lima, rua 2°-T.-Aviador Geraldo C. Figueiredo, rua 2°-Tenente-Aviador Mário Luiz Figueiroa, rua 2°-Tenente-Aviador Napoleão R. Borges, viela Seis, viela Sete, viela Sirinhaém, viela Solânea, rua São João da Serra, viela São Leopoldo, rua São Luiz Gonzaga, rua Tenente-Aviador Genaro M. do Nasc., viela Três, viela Tupancirata, rua Umari, rua Valdemiro Timante, rua Vargem Grande, rua Vinte e Quatro de Julho, rua Várzea Alegre, viela Várzea, praça do Sul, avenida Plínio F Gonçalves e rua Segundo-Tenente-Aviador Roberto Alvarenga.

Domingo – 7 de dezembro

Jardim das Nações

Avenida Brasil, avenida Estados Unidos, avenida Itália, avenida Papa João Paulo (12 a 460), Passagem B, Passagem C, rua Alagoas, rua Alemanha, rua Argentina, rua Beira Rio, rua Bélgica, rua Canadá, rua Chile, rua Cuba, rua Espanha, rua Franca, rua Holanda, rua Hungria, rua Índia, rua Inglaterra, rua Marginal, rua México, rua Portugal, rua Turquia, rua Venezuela, viela 2, viela Barbosa, viela Beira Rio e viela União.

Conjunto Residencial Paes de Barros

Praça 1°-Tenente Erli de Aguiar, rua Anastácio, rua Dezoito de Maio, rua Jaguariúva, rua Manoel Alonso Almendra, rua Paraíba, rua Ponte Branca e rua Tesouro.

Jardim São Manoel

Rua Aripuana, rua Barra das Garças, rua Chapada dos Guimarães, rua Francisco Beltrão, rua Imaculada, rua João Novaes, rua Juru, rua Luciara, rua Mãe D’ Água, rua Manaíra, rua Mari, rua Mogeiro, rua Nobres, rua Pequeri, rua Porto dos Gaúchos, rua Salgado de São Félix, rua São João da Boa Vista e viela Reconquista.

Cidade Soimco

Rua Abadia, rua Alto do Araguaia, rua Alto do Paraguai, rua Aquidauana, rua Araguainha, travessa Araguainha, rua Bandeirantes, rua Barão de Melgaço, rua Barra Bugres, rua Bento Gonçalves, rua Brás Pires, rua Cáceres, rua Corrego Novo, rua Cuiabá, rua da Bica, rua Dom Aquino, rua Miriam, rua Porto Martinho, rua Ribas do Rio Pardo, rua Rosário D’Oeste, rua Sebastião Walter Fusco, rua Várzea Grande e travessa Brás Pires de Freitas.

Vila das Castanhas

Rua Alexandre , rua Antônio João, rua Pedra Lavada e rua Urbano Santos.

Vila Aeroporto

Rua Alto do Rio Doce, rua Antônio Rodrigues Filho, rua Arapongas e rua Cajuri.