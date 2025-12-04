Jovem cai de ônibus na Dutra







Uma jovem ficou ferida ao cair de um ônibus da Linha 552 – Santos Dumont/Armênia na rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do Shopping Internacional. De acordo com o relato divulgado pelo Portal Cumbica e Região, ela descia do veículo quando o motorista arrancou, provocando a queda no asfalto. As informações apontam que a passageira teve machucados no braço, nos dedos e bateu a cabeça.

O relato ainda afirma que ela não recebeu ajuda do motorista e permaneceu sozinha às margens da Dutra após o acidente. A família tentou contato com a empresa responsável pela linha, mas diz não ter obtido retorno. Um boletim de ocorrência foi registrado, porém até agora não houve resposta oficial da companhia, apenas a geração de um protocolo.

Embora o familiar questione a falta de assistência, há a possibilidade de o condutor não ter percebido a queda no momento da partida, algo que ainda deve ser apurado. O espaço segue aberto para manifestação da empresa responsável pelo transporte ou do motorista envolvido. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), por volta das 6h.