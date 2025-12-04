Cobrança do Free Flow na Via Dutra começa neste sábado







A cobrança no modelo free flow começa neste sábado (06) na Via Dutra, no trecho entre São Paulo e Arujá (km 231 ao km 204), permitindo que os motoristas paguem o pedágio automaticamente, sem parar nas praças físicas. O sistema utiliza câmeras para leitura de placas e promete reduzir congestionamentos, tornar as viagens mais rápidas e modernizar a mobilidade no principal corredor rodoviário do país.

A implementação marca uma das maiores mudanças recentes no sistema de pedágios, aproximando o modelo brasileiro de práticas já adotadas em países como Estados Unidos, Chile e alguns locais da Europa. Com a leitura eletrônica das placas, o fluxo nas rodovias tende a se tornar mais contínuo, especialmente em trechos historicamente marcados por retenções nas praças de cobrança.

Os motoristas poderão optar por cadastrar previamente seus veículos, utilizar tags eletrônicas ou receber a cobrança posteriormente, conforme regulamentação da concessionária responsável.