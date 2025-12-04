Guti, Pietá e Fernanda Curti seguem tentando impedir a festa de aniversário da cidade

Tanto os ex-prefeitos quanto a vereadora seguem buscando na Justiça meios de impedir a realização do Guarulhos Fest Show, que deve começar amanhã e seguir até a segunda-feira (08), data de aniversário de 465 anos da cidade.

Em nova decisão, publicada hoje, a 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão das obras na área e o evento até o julgamento final do recurso. O processo segue agora para o Ministério Público.

Para tentar barrar a realização da festa, eles alegam danos ambientais, urbanísticos e de segurança. Apontam, ainda, a proximidade do Hospital Geral de Guarulhos também como um empecilho, já que provocaria ruídos excessivos afetando os pacientes internados.

Na decisão, o desembargador Souza Meirelles suspende todas as obras de terraplenagem, nivelamento de solo e intervenções no local, proíbe a realização da festa de aniversário de Guarulhos no Cecap e impõe multa de R$ 500 mil por dia caso o evento ocorra e mais R$ 100 mil por dia caso as obras continuem.