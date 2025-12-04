Mossoró, ex-presidente de sindicato das lotações, é preso em Guarulhos







Cícero Sebastião de Araújo, conhecido como Mossoró, foi preso na manhã de hoje por policiais militares em Guarulhos. Segundo informações do portal GuarulhosWeb, contra ele havia mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Criminais, relacionado ao crime de injúria (artigo 140 do Código Penal) ativo desde 28 de novembro de 2025, com validade até fevereiro de 2027.

Mossoró, de 71 anos, foi abordado durante patrulhamento na rua Padre Cláudio Arenal, na Vila Nossa Senhora de Fátima, e acabou detido após checagem pelo Copom. O caso está ligado a ações anteriores envolvendo ataques e injúrias direcionadas ao ex-prefeito Guti.

Ele foi conduzido ao 6º Distrito Policial e encaminhado ao anexo carcerário do 1º DP, onde permanece à disposição da Justiça.