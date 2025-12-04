Segunda é feriado de aniversário de Guarulhos e somente serviços municipais essenciais funcionam







Em razão do feriado do aniversário de Guarulhos nesta próxima segunda-feira (8), os serviços municipais não terão atividade nesse período, a exceção dos essenciais que atenderão em regime de plantão.

Durante o fim de semana prolongado, serviços administrativos como Rede Fácil, escolas, creches, CAPS, CRAS, bibliotecas e Procon permanecerão fechados na maior parte dos dias. Já parques, CEUs, Adamastor, zoológico, feiras livres, Ecopontos, coleta de lixo e serviços de saúde em regime de plantão continuarão funcionando, com pequenas variações entre sábado, domingo e segunda-feira.