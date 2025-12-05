Escolas da Prefeitura de Guarulhos participam de premiação da expedição matemática Matific







Estudantes do ensino fundamental das escolas da Prefeitura de Guarulhos que se destacaram no uso da plataforma Matific participaram na quinta-feira (4) de evento de premiação da expedição matemática na sede da Secretaria de Educação, no bairro Macedo. O evento, prestigiado por educadores, gestores, equipes pedagógicas das escolas e profissionais do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP) e pela subsecretária de Educação, Minéa Fratelli, caracterizou-se como uma grande celebração das aprendizagens matemáticas alcançadas pelos educandos.

Durante o 2º semestre do ano letivo, os educandos aplicaram conhecimentos matemáticos por meio de trilhas e desafios interativos da plataforma digital Matific, desenvolvendo o pensamento lógico, criativo e crítico.

As escolas premiadas por alcançaram os maiores percentuais de metas atingidas foram as EPG Assis Ferreira (73,7%), EPG Francisco Antunes Filho (73%), EPG Antônio Aparecido Magalhães (63,7%), EPG Inez Rizzatto Rodrigues (53,75%) e EPG Zilda Furini Fanganiello (53,68%).

Além dessas, houve ainda a premiação dos professores das turmas com maior pontuação da rede municipal: Marcos Jonas de Sousa Barbosa (1º ano), da EPG Margarida Maria da Conceição, Andressa Prado Ricardo Dominiciano (2º ano), da EPG Sítio do Picapau Amarelo, Valdinéia Chaves da Silva (3º ano), da EPG Giseli Lazarini da Silva Portela, Adalgiza Cardoso Campoy Espelho (4º ano), da EPG Manuel Bandeira, e Aline Cristina Alves (5º ano), da EPG Josafá Tito Figueiredo.

Além de parabenizar os estudantes pelo uso da plataforma Matific, destacando a realização de mais de um milhão de tarefas pelas turmas da rede municipal, a diretora do DOEP, Daniela Hikawa, também expressou satisfação com o envolvimento das crianças, professores e gestores, e destacou o impacto positivo da plataforma no aprendizado de matemática.

A EPG Heraldo Evans também recebeu premiação pela produção de edição especial do Heraldo News, veículo de imprensa estudantil que noticiou e divulgou os resultados do uso da plataforma Matific pelas turmas da unidade escolar. Dessa forma, a ação transformou números em notícias, desafios em histórias e a matemática em comunicação viva.