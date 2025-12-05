Quatro UBS atendem neste sábado pelo programa Saúde Toda Hora







As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Jardim Munhoz, Jardim Acácio, Haroldo Veloso e Jurema estarão abertas neste sábado (6), das 8h às 16h, pelo programa Saúde Toda Hora, que amplia o acesso da população aos serviços de saúde aos fins de semana em diferentes regiões da cidade.

Durante o plantão, os moradores poderão acessar diversos serviços, entre eles consultas médicas, coleta de Papanicolau, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão e glicemia (com solicitação médica) e curativos. Também será possível retirar medicamentos prescritos, descartar corretamente remédios vencidos ou sem uso na farmácia e atualizar a carteira de vacinação.

As unidades ainda oferecerão orientações e atendimentos relacionados às condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família e promoverão atividades educativas do Dezembro Vermelho, campanha dedicada à prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Os serviços que exigem horário marcado, como consultas médicas e coleta de Papanicolau, devem ser agendados previamente diretamente na UBS.

Serviço

UBS Jardim Munhoz: rua Professor José Munhoz, 474, Jardim Munhoz

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Haroldo Veloso: rua Pocrane, 79, Conjunto Haroldo Veloso

UBS Jurema: rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações