PF prende mulher com cápsulas de cocaína no estômago em Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (4), uma mulher que tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos com cápsulas de cocaína no estômago, com destino a Paris. A passageira, que não teve o nome divulgado, levantou suspeitas durante inspeção e, após passar por scanner corporal, teve confirmada a presença dos embrulhos com a droga.

Ela admitiu ter ingerido as cápsulas e foi levada ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permanece sob custódia da Polícia Penal até receber alta. O caso foi registrado como tráfico internacional de drogas.

Na mesma data, duas outras prisões ocorreram no aeroporto. Alertados pelos sistemas de inteligência, agentes da PF detiveram dois homens procurados pela Justiça de São Paulo, um por falta de pagamento de pensão alimentícia e outro pelo crime de ameaça. Ambos foram encaminhados às autoridades competentes e seguem à disposição da Justiça.