CIESP Guarulhos promove a 25ª edição do Natal Solidário em parceria com o SESI

Neste sábado, 6 de dezembro, das 10h às 14h, o CIESP Guarulhos, por meio do seu Núcleo de Jovens Empreendedores, e o SESI realizarão a 25ª edição do Natal Solidário no ginásio do SESI.

O evento contará com a presença de 650 crianças, com idades entre 6 e 11 anos, participantes do programa “Atleta do Futuro”, além de mais de 1.100 familiares diretos. Como já é tradição, o Natal Solidário não é apenas um momento para as crianças, mas também uma celebração especial para suas famílias.

A festa oferecerá uma programação repleta de atividades, incluindo brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial, esculturas de balões, recreações, lanches, pipoca, doces, refrigerantes e, claro, a presença do Papai Noel.

Logo após a abertura, o público será presenteado com uma apresentação das alunas de ginástica artística, preparadas pelas professoras do SESI, marcando o início das festividades.

O maior evento de responsabilidade social da indústria local

O Natal Solidário é considerado o principal evento de responsabilidade social promovido e patrocinado pelas indústrias do CIESP em Guarulhos, reafirmando o compromisso do setor com a comunidade.

História do Natal Solidário

Criado em 1998 pelo Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP Guarulhos, o Natal Solidário tem como objetivo p